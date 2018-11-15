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"مدني القصيم" يدعو إلى اتباع تعليمات السلامة خلال التنزه

المتحدث: التوقعات المناخية تشير إلى استمرار الحالة المطرية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في حال الرغبة للخروج للمتنزهات البرية أثناء عطلة نهاية الأسبوع، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل أن التوقعات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى استمرار الحالة المطرية على المنطقة، مهيباً بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن الأماكن الخطرة كتجمعات المياه وأماكن جريان الأودية والشعاب، أو محاولة تجاوزها.

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"مدني القصيم" يدعو إلى اتباع تعليمات السلامة خلال التنزه
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في حال الرغبة للخروج للمتنزهات البرية أثناء عطلة نهاية الأسبوع، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل أن التوقعات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى استمرار الحالة المطرية على المنطقة، مهيباً بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن الأماكن الخطرة كتجمعات المياه وأماكن جريان الأودية والشعاب، أو محاولة تجاوزها.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
02:11 PM

"مدني القصيم" يدعو إلى اتباع تعليمات السلامة خلال التنزه

المتحدث: التوقعات المناخية تشير إلى استمرار الحالة المطرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في حال الرغبة للخروج للمتنزهات البرية أثناء عطلة نهاية الأسبوع، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل أن التوقعات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى استمرار الحالة المطرية على المنطقة، مهيباً بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن الأماكن الخطرة كتجمعات المياه وأماكن جريان الأودية والشعاب، أو محاولة تجاوزها.

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