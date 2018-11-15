"مدني القصيم" يدعو إلى اتباع تعليمات السلامة خلال التنزه

المتحدث: التوقعات المناخية تشير إلى استمرار الحالة المطرية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في حال الرغبة للخروج للمتنزهات البرية أثناء عطلة نهاية الأسبوع، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل أن التوقعات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى استمرار الحالة المطرية على المنطقة، مهيباً بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن الأماكن الخطرة كتجمعات المياه وأماكن جريان الأودية والشعاب، أو محاولة تجاوزها.