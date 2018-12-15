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إصابة الظهر تحرم قائد فريق ـ إي دي ـ السعودي للسيارات "الدوسري" من المواصلة في رالي داكار

تستضيفه المملكة لأول مرة على مستوى قارة آسيا خلال الفترة 5 - 17 يناير المقبل

أعلن قائد فريق ـ إي دي ـ السعودي للسيارات والدراجات النارية، عيسى الدوسري، عدم مشاركته في رالي داكار العالمي الذي تستضيفه السعودية لأول مرة على مستوى قارة آسيا خلال الفترة 5 ـ 17 يناير المقبل، وسط مشاركة أكثر من 300 فريق عالمي.


وتسبب هبوط سيارة الدوسري على إطاراتها الأربع إلى كسر بسيط في الفقرة "12" في العمود الفقري؛ الأمر الذي دفع الجهاز الطبي في الفريق لمنحه راحة لمدة لا تقل عن 4 أشهر عن مزاولة أي نشاط رياضي.


وجاءت قفزة الدوسري القوية في الجزء الأخير من المرحلة الخاصة الثانية من رالي الشرقية، الذي مثّل الجولة الأخيرة من بطولة السعودية للراليات؛ حيث كان يحتلّ المركز الثالث خلف الفائز يزيد الراجحي، وبطل رالي داكار الإسباني كارلوس ساينز، وبفارق نحو دقيقتين.

ورغم تعرّض عيسى الدوسري ومساعده الفرنسي سيباستيان ديلوناي للإصابة، إلا أن الأول أصرّ على إكمال الكيلومترات الأخيرة للحفاظ على مركزه الثالث في الترتيب العام للبطولة؛ الأمر الذي تطلّب مغادرته إلى المستشفى بعد وصوله مباشرة.

واستطاع الدوسري تحقيق المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة رغم عدم مشاركته في كامل الجولات؛ إذ شهدت البطولة مشاركة عدد من أبطال العالم يتقدمهم الإسبانيان: فرناندو ألونسو، وكارلوس ساينز، والفرنسي بيتر هانسيل.


كما نجح عيسى الدوسري بداية هذا العام في تحقيق المركز الأول خليجيًا في رالي أبوظبي الصحراوي بطولة العالم للراليات الصحراوية، إلى جانب محافظته على لقب رالي حائل الدولي.

وكان الدوسري شارف على إنهاء كامل استعداداته للمشاركة في الحدث الأكبر الذي تستضيفه السعودية، وذلك على سيارة نافارا بيك أب فئة T1، من إعداد وتجهيز فريق ريد لايند الجنوب أفريقي.

عيسى الدوسري فريق إي دي رالي داكار

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إصابة الظهر تحرم قائد فريق ـ إي دي ـ السعودي للسيارات "الدوسري" من المواصلة في رالي داكار
سبق

أعلن قائد فريق ـ إي دي ـ السعودي للسيارات والدراجات النارية، عيسى الدوسري، عدم مشاركته في رالي داكار العالمي الذي تستضيفه السعودية لأول مرة على مستوى قارة آسيا خلال الفترة 5 ـ 17 يناير المقبل، وسط مشاركة أكثر من 300 فريق عالمي.


وتسبب هبوط سيارة الدوسري على إطاراتها الأربع إلى كسر بسيط في الفقرة "12" في العمود الفقري؛ الأمر الذي دفع الجهاز الطبي في الفريق لمنحه راحة لمدة لا تقل عن 4 أشهر عن مزاولة أي نشاط رياضي.


وجاءت قفزة الدوسري القوية في الجزء الأخير من المرحلة الخاصة الثانية من رالي الشرقية، الذي مثّل الجولة الأخيرة من بطولة السعودية للراليات؛ حيث كان يحتلّ المركز الثالث خلف الفائز يزيد الراجحي، وبطل رالي داكار الإسباني كارلوس ساينز، وبفارق نحو دقيقتين.

ورغم تعرّض عيسى الدوسري ومساعده الفرنسي سيباستيان ديلوناي للإصابة، إلا أن الأول أصرّ على إكمال الكيلومترات الأخيرة للحفاظ على مركزه الثالث في الترتيب العام للبطولة؛ الأمر الذي تطلّب مغادرته إلى المستشفى بعد وصوله مباشرة.

واستطاع الدوسري تحقيق المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة رغم عدم مشاركته في كامل الجولات؛ إذ شهدت البطولة مشاركة عدد من أبطال العالم يتقدمهم الإسبانيان: فرناندو ألونسو، وكارلوس ساينز، والفرنسي بيتر هانسيل.


كما نجح عيسى الدوسري بداية هذا العام في تحقيق المركز الأول خليجيًا في رالي أبوظبي الصحراوي بطولة العالم للراليات الصحراوية، إلى جانب محافظته على لقب رالي حائل الدولي.

وكان الدوسري شارف على إنهاء كامل استعداداته للمشاركة في الحدث الأكبر الذي تستضيفه السعودية، وذلك على سيارة نافارا بيك أب فئة T1، من إعداد وتجهيز فريق ريد لايند الجنوب أفريقي.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
04:44 PM

إصابة الظهر تحرم قائد فريق ـ إي دي ـ السعودي للسيارات "الدوسري" من المواصلة في رالي داكار

تستضيفه المملكة لأول مرة على مستوى قارة آسيا خلال الفترة 5 - 17 يناير المقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن قائد فريق ـ إي دي ـ السعودي للسيارات والدراجات النارية، عيسى الدوسري، عدم مشاركته في رالي داكار العالمي الذي تستضيفه السعودية لأول مرة على مستوى قارة آسيا خلال الفترة 5 ـ 17 يناير المقبل، وسط مشاركة أكثر من 300 فريق عالمي.


وتسبب هبوط سيارة الدوسري على إطاراتها الأربع إلى كسر بسيط في الفقرة "12" في العمود الفقري؛ الأمر الذي دفع الجهاز الطبي في الفريق لمنحه راحة لمدة لا تقل عن 4 أشهر عن مزاولة أي نشاط رياضي.


وجاءت قفزة الدوسري القوية في الجزء الأخير من المرحلة الخاصة الثانية من رالي الشرقية، الذي مثّل الجولة الأخيرة من بطولة السعودية للراليات؛ حيث كان يحتلّ المركز الثالث خلف الفائز يزيد الراجحي، وبطل رالي داكار الإسباني كارلوس ساينز، وبفارق نحو دقيقتين.

ورغم تعرّض عيسى الدوسري ومساعده الفرنسي سيباستيان ديلوناي للإصابة، إلا أن الأول أصرّ على إكمال الكيلومترات الأخيرة للحفاظ على مركزه الثالث في الترتيب العام للبطولة؛ الأمر الذي تطلّب مغادرته إلى المستشفى بعد وصوله مباشرة.

واستطاع الدوسري تحقيق المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة رغم عدم مشاركته في كامل الجولات؛ إذ شهدت البطولة مشاركة عدد من أبطال العالم يتقدمهم الإسبانيان: فرناندو ألونسو، وكارلوس ساينز، والفرنسي بيتر هانسيل.


كما نجح عيسى الدوسري بداية هذا العام في تحقيق المركز الأول خليجيًا في رالي أبوظبي الصحراوي بطولة العالم للراليات الصحراوية، إلى جانب محافظته على لقب رالي حائل الدولي.

وكان الدوسري شارف على إنهاء كامل استعداداته للمشاركة في الحدث الأكبر الذي تستضيفه السعودية، وذلك على سيارة نافارا بيك أب فئة T1، من إعداد وتجهيز فريق ريد لايند الجنوب أفريقي.

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