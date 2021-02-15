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القيادة تعزي رئيس الأرجنتين في وفاة "كارلوس منعم"

قدمّت خالص التعازي والمواساة للشعب الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تعزية ومواساة للرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة كارلوس منعم رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق.

وقال الملك: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين كارلوس منعم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تعزية ومواساة للرئيس ألبرتو فرنانديز في وفاة السيد كارلوس منعم.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين كارلوس منعم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألاّ تروا أي سوء".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تعزي رئيس الأرجنتين في وفاة "كارلوس منعم"
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تعزية ومواساة للرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة كارلوس منعم رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق.

وقال الملك: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين كارلوس منعم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تعزية ومواساة للرئيس ألبرتو فرنانديز في وفاة السيد كارلوس منعم.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين كارلوس منعم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألاّ تروا أي سوء".

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
03:53 PM

القيادة تعزي رئيس الأرجنتين في وفاة "كارلوس منعم"

قدمّت خالص التعازي والمواساة للشعب الصديق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تعزية ومواساة للرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة كارلوس منعم رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق.

وقال الملك: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين كارلوس منعم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تعزية ومواساة للرئيس ألبرتو فرنانديز في وفاة السيد كارلوس منعم.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين كارلوس منعم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألاّ تروا أي سوء".

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