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شاهد.. 55 ألف شجرة بتبوك تغذي أسواق المملكة بمختلف أصناف التين

المنطقة تواصل ريادتها في استزراع مختلف المحاصيل.. 14 ألف مزرعة

تواصل منطقة تبوك ريادتها في استزراع مختلف المحاصيل الزراعية، كمحصلة لإنتاج أكثر من 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار.

وتبرز فاكهة "التين" من بين تلك المحاصيل، حيث تزوّد من خلالها تبوك أسواق المملكة بمختلف الأصناف العالمية، بدءاً من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر من كل عام.

وتضم المنطقة 55 ألف شجرة تين، تستأثر شركة أسترا بعشرة آلاف منها، بواقع إنتاج يفوق 150 طناً سنوياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. 55 ألف شجرة بتبوك تغذي أسواق المملكة بمختلف أصناف التين
سبق

تواصل منطقة تبوك ريادتها في استزراع مختلف المحاصيل الزراعية، كمحصلة لإنتاج أكثر من 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار.

وتبرز فاكهة "التين" من بين تلك المحاصيل، حيث تزوّد من خلالها تبوك أسواق المملكة بمختلف الأصناف العالمية، بدءاً من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر من كل عام.

وتضم المنطقة 55 ألف شجرة تين، تستأثر شركة أسترا بعشرة آلاف منها، بواقع إنتاج يفوق 150 طناً سنوياً.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
11:05 AM

شاهد.. 55 ألف شجرة بتبوك تغذي أسواق المملكة بمختلف أصناف التين

المنطقة تواصل ريادتها في استزراع مختلف المحاصيل.. 14 ألف مزرعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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3,872

تواصل منطقة تبوك ريادتها في استزراع مختلف المحاصيل الزراعية، كمحصلة لإنتاج أكثر من 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار.

وتبرز فاكهة "التين" من بين تلك المحاصيل، حيث تزوّد من خلالها تبوك أسواق المملكة بمختلف الأصناف العالمية، بدءاً من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر من كل عام.

وتضم المنطقة 55 ألف شجرة تين، تستأثر شركة أسترا بعشرة آلاف منها، بواقع إنتاج يفوق 150 طناً سنوياً.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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