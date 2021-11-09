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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

مصحوبة برياح نشطة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، وأجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية ليلاً بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة يصل سرعتها إلى 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، وأجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية ليلاً بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة يصل سرعتها إلى 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
08:13 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

مصحوبة برياح نشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، وأجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية ليلاً بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة يصل سرعتها إلى 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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