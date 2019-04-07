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فيصل بن عبدالرحمن: قطاع التعليم يحظى باهتمام الدولة في كل مجالاته وصروحه

في كلمة له خلال رعايته جائزة الفالح للتفوق العلمي في عامها الـ18 بمحافظة الزلفي

أشاد الأمير فيصل بن عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية الأسرية بما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام الدولة -رعاها الله- في كل مجالاته وصروحه.

وقال الأمير فيصل في كلمته عقب رعايته مساء الخميس، حفل جائزة الفالح للتفوق العلمي في عامها الثامن عشر بمحافظة الزلفي: "أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على جائزة الفالح للتفوق العلمي، والتي أثبتت منذ انطلاقتها مساهمتها الفاعلة في الارتقاء بمخرجات التعليم في المنطقة، كما أحب أن أشيد بما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام الدولة -رعاها الله- في كل مجالاته وصروحه.

وأضاف: "يطيب لي أن أهنئ الفائزين والفائزات بهذه الجائزة، وأسأل الله العظيم أن تكون محفزاً ًلهم للبذل والعطاء في كل المجالات، وأشكر الله عز وجل أن يسر لي هذه الزيارة الكريمة لأهل الجود والكرم والأخلاق والطيب أهل الزلفي".

واختتم الأمير كلمته قائلاً: في الختام يطيب لي أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الجائزة المباركة".

وكان الأمير فيصل بن عبدالرحمن قد رعى مساء الخميس الماضي حفل جائزة الفالح للتفوق العلمي في عامها الثامن عشر بمحافظة الزلفي بحضور أصحاب الجائزة الشيخ محمد الفالح وإخوانه، وأمين الجائزة مدير التعليم محمد الطريقي، وعدد من المسؤولين والوجهاء والقيادات التعليمية، حيث تسلم الفائزون شهاداتهم كما التقطت الصور الجماعية.

وشمل حفل التكريم كلمة لأمين الجائزة مدير التعليم الذي ثمن للأمير فيصل حضوره وتشريفه ودعمه غير المستغرب لأبنائه الطلبة مقدماً شكره لأصحاب الجائزة على اهتمامهم ودعمهم للطلاب والطالبات.

وقدم خلال الحفل عرض وطني حمل عنوان "عنان السماء"، بعد ذلك استعرضت مسيرة الجائزة منذ انطلاقها وحتى عامها الثامن عشر، ثم ألقى الطالب عمر المعتق كلمة المكرمين، ثم ألقى الشاعر حمد بن محمد العمار قصيدة بهذه المناسبة، بعده ألقى الشاعر تركي الميزاني قصيدة شعرية، وبعدها أوبريت الجائزة من كلمات فهد بن صالح العامر وإخراج عبدالله الطريقي ومحمد الملا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل بن عبدالرحمن: قطاع التعليم يحظى باهتمام الدولة في كل مجالاته وصروحه
سبق

أشاد الأمير فيصل بن عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية الأسرية بما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام الدولة -رعاها الله- في كل مجالاته وصروحه.

وقال الأمير فيصل في كلمته عقب رعايته مساء الخميس، حفل جائزة الفالح للتفوق العلمي في عامها الثامن عشر بمحافظة الزلفي: "أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على جائزة الفالح للتفوق العلمي، والتي أثبتت منذ انطلاقتها مساهمتها الفاعلة في الارتقاء بمخرجات التعليم في المنطقة، كما أحب أن أشيد بما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام الدولة -رعاها الله- في كل مجالاته وصروحه.

وأضاف: "يطيب لي أن أهنئ الفائزين والفائزات بهذه الجائزة، وأسأل الله العظيم أن تكون محفزاً ًلهم للبذل والعطاء في كل المجالات، وأشكر الله عز وجل أن يسر لي هذه الزيارة الكريمة لأهل الجود والكرم والأخلاق والطيب أهل الزلفي".

واختتم الأمير كلمته قائلاً: في الختام يطيب لي أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الجائزة المباركة".

وكان الأمير فيصل بن عبدالرحمن قد رعى مساء الخميس الماضي حفل جائزة الفالح للتفوق العلمي في عامها الثامن عشر بمحافظة الزلفي بحضور أصحاب الجائزة الشيخ محمد الفالح وإخوانه، وأمين الجائزة مدير التعليم محمد الطريقي، وعدد من المسؤولين والوجهاء والقيادات التعليمية، حيث تسلم الفائزون شهاداتهم كما التقطت الصور الجماعية.

وشمل حفل التكريم كلمة لأمين الجائزة مدير التعليم الذي ثمن للأمير فيصل حضوره وتشريفه ودعمه غير المستغرب لأبنائه الطلبة مقدماً شكره لأصحاب الجائزة على اهتمامهم ودعمهم للطلاب والطالبات.

وقدم خلال الحفل عرض وطني حمل عنوان "عنان السماء"، بعد ذلك استعرضت مسيرة الجائزة منذ انطلاقها وحتى عامها الثامن عشر، ثم ألقى الطالب عمر المعتق كلمة المكرمين، ثم ألقى الشاعر حمد بن محمد العمار قصيدة بهذه المناسبة، بعده ألقى الشاعر تركي الميزاني قصيدة شعرية، وبعدها أوبريت الجائزة من كلمات فهد بن صالح العامر وإخراج عبدالله الطريقي ومحمد الملا.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
04:21 PM

فيصل بن عبدالرحمن: قطاع التعليم يحظى باهتمام الدولة في كل مجالاته وصروحه

في كلمة له خلال رعايته جائزة الفالح للتفوق العلمي في عامها الـ18 بمحافظة الزلفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الأمير فيصل بن عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية الأسرية بما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام الدولة -رعاها الله- في كل مجالاته وصروحه.

وقال الأمير فيصل في كلمته عقب رعايته مساء الخميس، حفل جائزة الفالح للتفوق العلمي في عامها الثامن عشر بمحافظة الزلفي: "أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على جائزة الفالح للتفوق العلمي، والتي أثبتت منذ انطلاقتها مساهمتها الفاعلة في الارتقاء بمخرجات التعليم في المنطقة، كما أحب أن أشيد بما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام الدولة -رعاها الله- في كل مجالاته وصروحه.

وأضاف: "يطيب لي أن أهنئ الفائزين والفائزات بهذه الجائزة، وأسأل الله العظيم أن تكون محفزاً ًلهم للبذل والعطاء في كل المجالات، وأشكر الله عز وجل أن يسر لي هذه الزيارة الكريمة لأهل الجود والكرم والأخلاق والطيب أهل الزلفي".

واختتم الأمير كلمته قائلاً: في الختام يطيب لي أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الجائزة المباركة".

وكان الأمير فيصل بن عبدالرحمن قد رعى مساء الخميس الماضي حفل جائزة الفالح للتفوق العلمي في عامها الثامن عشر بمحافظة الزلفي بحضور أصحاب الجائزة الشيخ محمد الفالح وإخوانه، وأمين الجائزة مدير التعليم محمد الطريقي، وعدد من المسؤولين والوجهاء والقيادات التعليمية، حيث تسلم الفائزون شهاداتهم كما التقطت الصور الجماعية.

وشمل حفل التكريم كلمة لأمين الجائزة مدير التعليم الذي ثمن للأمير فيصل حضوره وتشريفه ودعمه غير المستغرب لأبنائه الطلبة مقدماً شكره لأصحاب الجائزة على اهتمامهم ودعمهم للطلاب والطالبات.

وقدم خلال الحفل عرض وطني حمل عنوان "عنان السماء"، بعد ذلك استعرضت مسيرة الجائزة منذ انطلاقها وحتى عامها الثامن عشر، ثم ألقى الطالب عمر المعتق كلمة المكرمين، ثم ألقى الشاعر حمد بن محمد العمار قصيدة بهذه المناسبة، بعده ألقى الشاعر تركي الميزاني قصيدة شعرية، وبعدها أوبريت الجائزة من كلمات فهد بن صالح العامر وإخراج عبدالله الطريقي ومحمد الملا.

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