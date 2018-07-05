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"ضمان حائل" يحدد شروط الحصول على قروض سيارات الأجرة

يستقبل الراغبين بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية

أعلن الضمان الاجتماعي بحائل عن استقباله للراغبين في الحصول على قروض لبرنامج سيارات الأجرة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وأبنائهم ممن لديه الرغبه بالعمل بسيارات الأجرة.

واشترط "ضمان حائل" أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن ٢٥ سنة، ولا يزيد على ٦٥ سنة، وأن يتفرغ لممارسة العمل وقيادة المركبة بنفسه، وتعديل مسمى المهنة في سجله المدني إلى "سائق"، واجتياز الفحص الائتماني.

كما اشترط عدم وجود تعثرات مالية لا تتجاوز 20 ألف ريال، أو مستحقات متأخرة، واجتياز المقابلة الشخصية، وتقديم تراخيص سارية المفعول من إدارة المرور ووزارة النقل، وألا يكون لديه قرض قائم لمشروع آخر من البنك، أو تراخيص مهنة نقل، أو يمتلك مركبات نقل، ويستثنى مركبات النقل الصغيرة.

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"ضمان حائل" يحدد شروط الحصول على قروض سيارات الأجرة
سبق

أعلن الضمان الاجتماعي بحائل عن استقباله للراغبين في الحصول على قروض لبرنامج سيارات الأجرة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وأبنائهم ممن لديه الرغبه بالعمل بسيارات الأجرة.

واشترط "ضمان حائل" أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن ٢٥ سنة، ولا يزيد على ٦٥ سنة، وأن يتفرغ لممارسة العمل وقيادة المركبة بنفسه، وتعديل مسمى المهنة في سجله المدني إلى "سائق"، واجتياز الفحص الائتماني.

كما اشترط عدم وجود تعثرات مالية لا تتجاوز 20 ألف ريال، أو مستحقات متأخرة، واجتياز المقابلة الشخصية، وتقديم تراخيص سارية المفعول من إدارة المرور ووزارة النقل، وألا يكون لديه قرض قائم لمشروع آخر من البنك، أو تراخيص مهنة نقل، أو يمتلك مركبات نقل، ويستثنى مركبات النقل الصغيرة.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
07:15 PM

"ضمان حائل" يحدد شروط الحصول على قروض سيارات الأجرة

يستقبل الراغبين بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية

A A A
خالد السليمي - حائل
4
1,796

أعلن الضمان الاجتماعي بحائل عن استقباله للراغبين في الحصول على قروض لبرنامج سيارات الأجرة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وأبنائهم ممن لديه الرغبه بالعمل بسيارات الأجرة.

واشترط "ضمان حائل" أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن ٢٥ سنة، ولا يزيد على ٦٥ سنة، وأن يتفرغ لممارسة العمل وقيادة المركبة بنفسه، وتعديل مسمى المهنة في سجله المدني إلى "سائق"، واجتياز الفحص الائتماني.

كما اشترط عدم وجود تعثرات مالية لا تتجاوز 20 ألف ريال، أو مستحقات متأخرة، واجتياز المقابلة الشخصية، وتقديم تراخيص سارية المفعول من إدارة المرور ووزارة النقل، وألا يكون لديه قرض قائم لمشروع آخر من البنك، أو تراخيص مهنة نقل، أو يمتلك مركبات نقل، ويستثنى مركبات النقل الصغيرة.

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