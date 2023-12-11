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"سبق" و"DRC" تطلقان استطلاع "ظاهرة الفساد".. ساهم كي نفهم

نتائج الدراسة ستُنشر ويتم إعلانها بشفافية للرأي العام المحلي والدولي

أطلقت شركة الأبحاث الرقمية DRC وبالتعاون مع "سبق" دراسة استطلاعية لقياس وفهم نظرة المجتمع حول ظاهرة الفساد، وأثر القرارات الحالية على نظرة المجتمع، على أن يتم نشر نتائج الدراسة وإعلانها للرأي العام محلياً ودولياً.
وستعمل شركة الأبحاث الرقمية على الرصد والتحليل ومشاركة النتائج من المجتمع ومن أجل المجتمع، واضعة نصب أعينها الحرص على زيادة الوعي والمشاركة في تحسين حياة المجتمع السعودي.
ويأتي إطلاق الاستطلاع بالتزامن مع ما تشهده المملكة العربية السعودية من إصلاحات وخطط تنموية طموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في عدة برامج ومبادرات من بينها قرار تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد لملاحقة ومحاسبة كل من ارتبط اسمه أو تورط بأي شكل من أشكال الفساد، كما أشار القرار الملكي الصادر بتاريخ 15 صفر 1439هـ.
وجاءت فكرة إطلاق الاستطلاع نظراً لما تتلقاه حملة مكافحة الفساد من مباركة ودعم من مختلف شرائح المجتمع والجهات الحكومية والخاصة في المملكة، بالإضافة الى اهتمام بالغ من جهات ومنظمات دولية واقليمية، واستشعارا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في إجراء استطلاعات الرأي والدراسات الإحصائية، مما يوجب المساهمة في هذه الإصلاحات.
ووفق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث الرقمية DRC وهي شركة سعودية متخصصة في أبحاث السوق والبيانات الضخمة وليد السليمان: لا توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على رأيكم بكل شفافية.
وأخيراً تذكر أيها القارئ العزيز، أنك عنصر مهم في مجتمعك؛ فساهم معنا في معرفة آراء مجتمعك حول كل موضوع.
رابط الاستبيان الإلكتروني لدراسة الفساد: https://www.research.net/r/JRMWHBX

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" و"DRC" تطلقان استطلاع "ظاهرة الفساد".. ساهم كي نفهم
سبق

أطلقت شركة الأبحاث الرقمية DRC وبالتعاون مع "سبق" دراسة استطلاعية لقياس وفهم نظرة المجتمع حول ظاهرة الفساد، وأثر القرارات الحالية على نظرة المجتمع، على أن يتم نشر نتائج الدراسة وإعلانها للرأي العام محلياً ودولياً.
وستعمل شركة الأبحاث الرقمية على الرصد والتحليل ومشاركة النتائج من المجتمع ومن أجل المجتمع، واضعة نصب أعينها الحرص على زيادة الوعي والمشاركة في تحسين حياة المجتمع السعودي.
ويأتي إطلاق الاستطلاع بالتزامن مع ما تشهده المملكة العربية السعودية من إصلاحات وخطط تنموية طموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في عدة برامج ومبادرات من بينها قرار تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد لملاحقة ومحاسبة كل من ارتبط اسمه أو تورط بأي شكل من أشكال الفساد، كما أشار القرار الملكي الصادر بتاريخ 15 صفر 1439هـ.
وجاءت فكرة إطلاق الاستطلاع نظراً لما تتلقاه حملة مكافحة الفساد من مباركة ودعم من مختلف شرائح المجتمع والجهات الحكومية والخاصة في المملكة، بالإضافة الى اهتمام بالغ من جهات ومنظمات دولية واقليمية، واستشعارا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في إجراء استطلاعات الرأي والدراسات الإحصائية، مما يوجب المساهمة في هذه الإصلاحات.
ووفق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث الرقمية DRC وهي شركة سعودية متخصصة في أبحاث السوق والبيانات الضخمة وليد السليمان: لا توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على رأيكم بكل شفافية.
وأخيراً تذكر أيها القارئ العزيز، أنك عنصر مهم في مجتمعك؛ فساهم معنا في معرفة آراء مجتمعك حول كل موضوع.
رابط الاستبيان الإلكتروني لدراسة الفساد: https://www.research.net/r/JRMWHBX

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
11:00 AM

"سبق" و"DRC" تطلقان استطلاع "ظاهرة الفساد".. ساهم كي نفهم

نتائج الدراسة ستُنشر ويتم إعلانها بشفافية للرأي العام المحلي والدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة الأبحاث الرقمية DRC وبالتعاون مع "سبق" دراسة استطلاعية لقياس وفهم نظرة المجتمع حول ظاهرة الفساد، وأثر القرارات الحالية على نظرة المجتمع، على أن يتم نشر نتائج الدراسة وإعلانها للرأي العام محلياً ودولياً.
وستعمل شركة الأبحاث الرقمية على الرصد والتحليل ومشاركة النتائج من المجتمع ومن أجل المجتمع، واضعة نصب أعينها الحرص على زيادة الوعي والمشاركة في تحسين حياة المجتمع السعودي.
ويأتي إطلاق الاستطلاع بالتزامن مع ما تشهده المملكة العربية السعودية من إصلاحات وخطط تنموية طموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في عدة برامج ومبادرات من بينها قرار تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد لملاحقة ومحاسبة كل من ارتبط اسمه أو تورط بأي شكل من أشكال الفساد، كما أشار القرار الملكي الصادر بتاريخ 15 صفر 1439هـ.
وجاءت فكرة إطلاق الاستطلاع نظراً لما تتلقاه حملة مكافحة الفساد من مباركة ودعم من مختلف شرائح المجتمع والجهات الحكومية والخاصة في المملكة، بالإضافة الى اهتمام بالغ من جهات ومنظمات دولية واقليمية، واستشعارا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في إجراء استطلاعات الرأي والدراسات الإحصائية، مما يوجب المساهمة في هذه الإصلاحات.
ووفق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث الرقمية DRC وهي شركة سعودية متخصصة في أبحاث السوق والبيانات الضخمة وليد السليمان: لا توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على رأيكم بكل شفافية.
وأخيراً تذكر أيها القارئ العزيز، أنك عنصر مهم في مجتمعك؛ فساهم معنا في معرفة آراء مجتمعك حول كل موضوع.
رابط الاستبيان الإلكتروني لدراسة الفساد: https://www.research.net/r/JRMWHBX

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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