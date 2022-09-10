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"الداخلية" تعلن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت

على رتبة (جندي)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي).

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result .

وزارة الداخلية قوات أمن المنشآت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية" تعلن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي).

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result .

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
08:25 PM

"الداخلية" تعلن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت

على رتبة (جندي)

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,916

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي).

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result .

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