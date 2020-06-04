النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1975 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 93157

"أوبك+" قد تجتمع هذا الأسبوع إذا وافق الأعضاء غير الملتزمين بخفض الإنتاج

مناقشات بين الوزراء حول تعويض الامتثال الضعيف

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر في "أوبك+"، اليوم (الخميس)، أن منتجي النفط بالمجموعة قد يعقدون اجتماعًا وزاريًا افتراضيًا هذا الأسبوع، إذا وافق العراق وغيره من الأعضاء الذين لم يلتزموا بالكامل بخفض إمدادات الخام على تعزيز امتثالهم.

وأوضحت المصادر أنه قد تجرى الدعوة لعقد اجتماع وزاري مع مهلة قصيرة هذا الأسبوع إذا كان هناك اتفاق.

من جانبه، ذكر مصدر أن هناك مناقشات بين الوزراء بشأن إمكانية تعويض الامتثال الضعيف في مايو (أيار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).

ولاتزال منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، يبحثون موعد عقد اجتماعهم الوزاري الافتراضي لبحث تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج.

وعرقلت مناقشات بشأن مستوى الالتزام الضعيف لبعض الدول في مايو، اقتراحًا من الجزائر وهي الرئيس الحالي لأوبك بعقد اجتماع اليوم.

النفط أوبك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أوبك+" قد تجتمع هذا الأسبوع إذا وافق الأعضاء غير الملتزمين بخفض الإنتاج
سبق

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر في "أوبك+"، اليوم (الخميس)، أن منتجي النفط بالمجموعة قد يعقدون اجتماعًا وزاريًا افتراضيًا هذا الأسبوع، إذا وافق العراق وغيره من الأعضاء الذين لم يلتزموا بالكامل بخفض إمدادات الخام على تعزيز امتثالهم.

وأوضحت المصادر أنه قد تجرى الدعوة لعقد اجتماع وزاري مع مهلة قصيرة هذا الأسبوع إذا كان هناك اتفاق.

من جانبه، ذكر مصدر أن هناك مناقشات بين الوزراء بشأن إمكانية تعويض الامتثال الضعيف في مايو (أيار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).

ولاتزال منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، يبحثون موعد عقد اجتماعهم الوزاري الافتراضي لبحث تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج.

وعرقلت مناقشات بشأن مستوى الالتزام الضعيف لبعض الدول في مايو، اقتراحًا من الجزائر وهي الرئيس الحالي لأوبك بعقد اجتماع اليوم.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
02:29 PM

"أوبك+" قد تجتمع هذا الأسبوع إذا وافق الأعضاء غير الملتزمين بخفض الإنتاج

مناقشات بين الوزراء حول تعويض الامتثال الضعيف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
838

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر في "أوبك+"، اليوم (الخميس)، أن منتجي النفط بالمجموعة قد يعقدون اجتماعًا وزاريًا افتراضيًا هذا الأسبوع، إذا وافق العراق وغيره من الأعضاء الذين لم يلتزموا بالكامل بخفض إمدادات الخام على تعزيز امتثالهم.

وأوضحت المصادر أنه قد تجرى الدعوة لعقد اجتماع وزاري مع مهلة قصيرة هذا الأسبوع إذا كان هناك اتفاق.

من جانبه، ذكر مصدر أن هناك مناقشات بين الوزراء بشأن إمكانية تعويض الامتثال الضعيف في مايو (أيار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).

ولاتزال منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، يبحثون موعد عقد اجتماعهم الوزاري الافتراضي لبحث تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج.

وعرقلت مناقشات بشأن مستوى الالتزام الضعيف لبعض الدول في مايو، اقتراحًا من الجزائر وهي الرئيس الحالي لأوبك بعقد اجتماع اليوم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,826
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,212
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,204
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,897

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة