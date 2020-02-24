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الصين ترجئ الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي

على خلفية تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد

أعلنت الصين، اليوم، إرجاء انعقاد الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي الصيني الذي كان مقررًا أن يبدأ مطلع مارس المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني ستُعلن عن موعد جديد للاجتماع لاحقًا.

الصين المجلس التشريعي الصيني فيروس كورونا الجديد

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الصين ترجئ الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي
سبق

أعلنت الصين، اليوم، إرجاء انعقاد الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي الصيني الذي كان مقررًا أن يبدأ مطلع مارس المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني ستُعلن عن موعد جديد للاجتماع لاحقًا.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
12:56 PM

الصين ترجئ الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي

على خلفية تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الصين، اليوم، إرجاء انعقاد الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي الصيني الذي كان مقررًا أن يبدأ مطلع مارس المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني ستُعلن عن موعد جديد للاجتماع لاحقًا.

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