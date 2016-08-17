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"المسند" يتوقّع: #ثجاج تتواصل بهطولاتها

قال: الحالة المطرية مستمرة بهذه المواقع

أكّد الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، أن حالة ثجاج المطرية مستمرة.

وقال "المسند": يُتوقع اليوم أن تستمر الحالة المطرية مؤثرة في المرتفعات الجنوبية الغربية في كل من عسير ومرتفعات جازان، وربما الباحة.

بدورها، كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

واضافت الهيئة: لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة, كذلك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة مصحوباً برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار, كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" يتوقّع: #ثجاج تتواصل بهطولاتها
سبق

أكّد الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، أن حالة ثجاج المطرية مستمرة.

وقال "المسند": يُتوقع اليوم أن تستمر الحالة المطرية مؤثرة في المرتفعات الجنوبية الغربية في كل من عسير ومرتفعات جازان، وربما الباحة.

بدورها، كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

واضافت الهيئة: لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة, كذلك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة مصحوباً برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار, كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
12:42 PM

"المسند" يتوقّع: #ثجاج تتواصل بهطولاتها

قال: الحالة المطرية مستمرة بهذه المواقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، أن حالة ثجاج المطرية مستمرة.

وقال "المسند": يُتوقع اليوم أن تستمر الحالة المطرية مؤثرة في المرتفعات الجنوبية الغربية في كل من عسير ومرتفعات جازان، وربما الباحة.

بدورها، كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

واضافت الهيئة: لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة, كذلك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة مصحوباً برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار, كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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