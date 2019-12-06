"المعلمي" يشارك في اجتماع مجموعة منظمة التعاون الإسلامي بنيويورك

شارك في اجتماع المجموعة العربية والتقى ممثل تحالف الأمم المتحدة للحضارات

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ أمس، في اجتماع مجموعة منظمة التعاون الإسلامي الذي ترأسته المندوبة الدائمة لجمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الأمم المتحدة السفيرة عادلة رضا؛ بحضور وزير خارجية ‫جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف؛ للاستماع لإحاطته حول ترشح جيبوتي للعضوية غير الدائمة ‫لمجلس الأمن الدولي للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

كما تم استعراض القضايا الإسلامية ذات الاهتمام المشترك والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول الإسلامية.

من جهة أخرى، التقى السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس، في مكتبه بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغيل موراتينوس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الجهود الكبيرة التي يقوم بها تحالف الحضارات في نشر رسالة السلام، وتعزيز ثقافة الحوار والتعاون والتعايش بين الحضارات، ونبذ خطابات الكراهية والعنصرية والتعصب.

وأكّد السفير المعلمي؛ خلال اللقاء، دعم المملكة الدائم جهود تحالف الحضارات؛ نظراً للدور الكبير الذي يمارسه في تعزيز رسالة السلام والمحبة، ودعم المملكة مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ لحماية المواقع الدينية، مشدداً على أهميتها في ظل ما يشهده العالم اليوم من تنامٍ للعنف وتزايدٍ لخطابات الكراهية، واستباحة الأماكن المقدّسة ودور العبادة لجميع الأديان؛ الأمر الذي تدينه المملكة دائماً وتشجب جميع الأعمال الإرهابية التي من شأنها ترويع الآمنين في دور العبادة والأماكن المقدّسة.

وثمّن الممثل السامي موراتينوس؛ من جانبه دعم المملكة الدائم جهوده وجهود تحالف الحضارات، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون مع المملكة في كل ما من شأنه نشر ثقافة السلام والوئام ومحاربة الكراهية والتعصب، نظراً لما تشكّله المملكة من ثقل وأهمية كبرى للعالم الإسلامي.

حضر اللقاء السكرتير أول رئيس قسم شؤون المنظمات الإقليمية والدولية بالوفد الدائم فيصل بن ناصر الحقباني.

كما شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، أمس، في اجتماع المجموعة العربية الذي ترأسه المندوب الدائم لجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية السفير سفيان ميموني، بحضور وزير خارجية ‫جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف؛ للاستماع لإحاطته حول ترشح جيبوتي للعضوية غير الدائمة ‫لمجلس الأمن عن الفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

وجرى خلال الاجتماع استعراض القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة القضية الفلسطينية، وغيرها من التحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول العربية.