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"الصحة" : تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. .. والإجمالي يرتفع إلى 35432

المغرب: تسجيل 113 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5661

أعلنت المغرب اليوم، عن تسجيل 113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5661؛ فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 185 بعد الإعلان عن حالتيْ وفاة جديدتين.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2302 بعد تعافي 123 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد المغرب

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المغرب: تسجيل 113 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5661
سبق

أعلنت المغرب اليوم، عن تسجيل 113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5661؛ فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 185 بعد الإعلان عن حالتيْ وفاة جديدتين.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2302 بعد تعافي 123 شخصًا.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
03:00 PM

المغرب: تسجيل 113 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5661

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المغرب اليوم، عن تسجيل 113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5661؛ فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 185 بعد الإعلان عن حالتيْ وفاة جديدتين.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2302 بعد تعافي 123 شخصًا.

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