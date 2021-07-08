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سطا على شركة وقَتَل المحاسب وأخفى جثته.. تنفيذ حد الحرابة في جانٍ سعودي بجدة

ثبتت إدانته والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأيد الحكم من محكمة الاستئناف و"العليا"

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل حدًّا بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وفيما يلي نصه:

"قال الله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

أقدَمَ فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله سعودي الجنسية، بالسطو المسلح على إحدى الشركات وقتل محاسبها أمير علي هندي الجنسية، وسلب ما بحوزته من مال وأخفى جثته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بما نُسب إليه والحكم بإقامة حد الحرابة عليه، وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًّا بالجاني فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله، اليوم الخميس بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

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سطا على شركة وقَتَل المحاسب وأخفى جثته.. تنفيذ حد الحرابة في جانٍ سعودي بجدة
سبق

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل حدًّا بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وفيما يلي نصه:

"قال الله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

أقدَمَ فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله سعودي الجنسية، بالسطو المسلح على إحدى الشركات وقتل محاسبها أمير علي هندي الجنسية، وسلب ما بحوزته من مال وأخفى جثته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بما نُسب إليه والحكم بإقامة حد الحرابة عليه، وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًّا بالجاني فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله، اليوم الخميس بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
01:10 PM

سطا على شركة وقَتَل المحاسب وأخفى جثته.. تنفيذ حد الحرابة في جانٍ سعودي بجدة

ثبتت إدانته والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأيد الحكم من محكمة الاستئناف و"العليا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل حدًّا بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وفيما يلي نصه:

"قال الله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

أقدَمَ فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله سعودي الجنسية، بالسطو المسلح على إحدى الشركات وقتل محاسبها أمير علي هندي الجنسية، وسلب ما بحوزته من مال وأخفى جثته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بما نُسب إليه والحكم بإقامة حد الحرابة عليه، وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًّا بالجاني فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله، اليوم الخميس بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

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