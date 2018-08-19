النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولي العهد يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن برئيس المجلس السيادي بالسودان والقيادي بقوى الحرية والتغيير

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس اتصالَيْن هاتفيَّيْن بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.

وعبَّر سمو ولي العهد خلال الاتصالَيْن عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية كافة.

كما جرى خلال الاتصالَيْن التشديد على وقوف السعودية إلى جانب السودان وشعبها الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وُقّع أمس. مشيرًا سموه إلى أن استقرار السودان جزءٌ مهم من استقرار المنطقة، ومتمنيًا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن برئيس المجلس السيادي بالسودان والقيادي بقوى الحرية والتغيير
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس اتصالَيْن هاتفيَّيْن بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.

وعبَّر سمو ولي العهد خلال الاتصالَيْن عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية كافة.

كما جرى خلال الاتصالَيْن التشديد على وقوف السعودية إلى جانب السودان وشعبها الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وُقّع أمس. مشيرًا سموه إلى أن استقرار السودان جزءٌ مهم من استقرار المنطقة، ومتمنيًا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
01:33 AM
اخر تعديل
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
03:22 AM

ولي العهد يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن برئيس المجلس السيادي بالسودان والقيادي بقوى الحرية والتغيير

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
3
1,490

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس اتصالَيْن هاتفيَّيْن بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.

وعبَّر سمو ولي العهد خلال الاتصالَيْن عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية كافة.

كما جرى خلال الاتصالَيْن التشديد على وقوف السعودية إلى جانب السودان وشعبها الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وُقّع أمس. مشيرًا سموه إلى أن استقرار السودان جزءٌ مهم من استقرار المنطقة، ومتمنيًا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,984
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,881
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,839
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,005

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة