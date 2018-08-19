ولي العهد يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن برئيس المجلس السيادي بالسودان والقيادي بقوى الحرية والتغيير

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس اتصالَيْن هاتفيَّيْن بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.

وعبَّر سمو ولي العهد خلال الاتصالَيْن عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية كافة.

كما جرى خلال الاتصالَيْن التشديد على وقوف السعودية إلى جانب السودان وشعبها الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وُقّع أمس. مشيرًا سموه إلى أن استقرار السودان جزءٌ مهم من استقرار المنطقة، ومتمنيًا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.