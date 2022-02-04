"طقس الجمعة": تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز - علقان"

رياح مثيرة للأتربة والغبار وسحب رعدية ممطرة مصحوبة على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة؛ قد يؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، وسماءً غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ ممطرة على أجزاءٍ من تلك المناطق، فيما لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان)، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض؛ تمتد إلى الجزء الشمالي من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.