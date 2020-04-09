الهلال الأحمر الفلسطيني: لا إصابات بـ"كورونا" بمخيمات اللاجئين في لبنان

اتخذت إجراءات عدة لمنع انتشار الفيروس بالتعاون مع وكالة الأونروا

أكدت رئاسة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت، على عدم وجود أي مصاب بفيروس كورونا داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى الآن .

وذكرت الجمعية، في بيان اليوم، أنها اتخذت إجراءات عدة لمنع انتشار فيروس كورونا داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية، بالتعاون مع وكالة الأونروا ووزارة الصحة اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني.

وأعلنت الجمعية الفلسطينية أنها بدأت باستقبال المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الهمشري شرق مدينة صيدا، وتعمل على نقل المصابين في حال التأكد من إصابتهم بسيارات الصليب الأحمر إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت.