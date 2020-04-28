مبتعث سعودي يشارك فريقًا بحثيًّا في نشر مقالة علمية لمواجهة "كورونا"

تتناول ابتكارًا دوائيًا لتخفيف الالتهاب الرئوي الذي يهدد مصابي الفيروس

يشارك طالب الدكتوراه السعودي عادل محمد أبو منصور، المبتعث من كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد بأبها إلى جامعة برمنقهام ببريطانيا، عددًا من الباحثين في جامعة برمنقهام وجامعة نابولي بإيطاليا، في نشر مقالة علمية بمجلة "أبحاث الدواء"، وذلك في إطار التعاون البحثي الدولي لمواجهة فيروس كورونا.

وتتناول المقالة ابتكارًا دوائيًا للحد من الالتهاب الرئوي الذي يشكل تهديدًا على حياة المصابين بفيروس كورونا، حيث تتلخص فكرة آلية الدواء نظريًا في إغلاق بعض مستقبلات الجسم التي تلعب دورًا مهمًّا في تفشي سلوك الالتهاب في الحالات المرضية مما ينجم عنه ضرر لأنسجة الجسم.

وتلعب هذه النظرية دورًا مهمًّا في خفض نسبة الالتهاب من الناحية المناعية، وليست مضادًا لقتل الفيروس، مما يجعلها حلاً مناسبًا للحد من الالتهابات في حالة عدم توافر المضاد الفيروسي.

وأشاد وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور سعد العمري بالدور الذي قدمه المبتعث مع الفريق البحثي على مستوى عالمي تحت ظل الجهود العالمية التي تبذل في التصدي لفيروس كورونا.

وقال "العمري": الجامعة تشجع جهود مبتعثيها ومبتعثاتها وأن هذه الجهود تحظى بتقدير مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ومنسوبي ومنسوبات الجامعة، وأشار إلى حرص الجامعة على إسهام مبتعثيها ومبتعثاتها في دراسة القضايا المهمة التي تخدم الجهود الوطنية والدولية في توفير الحلول المناسبة وتجسيد التعاون البحثي الدولي والعناية بمسارات ومجالات البحث التي تخدم رؤية المملكة 2030 ومتطلبات التنمية.

وكان طبيب سعودي آخر يدعى عبدالرحمن بن أحمد اللغبي، طبيب زمالة أمراض الدم والأورام بجامعة وين ستيت بميتشيقن بالولايات المتحدة الأمريكية والمبتعث من جامعة الملك خالد، قد ضرب أروع صور الإنسانية بعد أن هرع كغيره من الأطباء السعوديين الموجودين في أمريكا لمواجهة جائحة كورونا؛ ليصاب بالفيروس، ويمكث 14 يومًا، ويتم شفاؤه، ويعود للعمل للمساهمة في التصدي للفيروس مجددًا.