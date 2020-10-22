النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 401 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 466 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" توقّع اتفاقية لصرف السلف باستخدام البطاقات البنكية

تفعيلاً للشراكة مع القطاع الخاص.. وبهدف تقليل استخدام النقد

وقعّت وزارة الصحة اتفاقية مع البنك السعودي للاستثمار في إطار تطوير أعمال الوزارة في صرف السلف باستخدام البطاقات البنكية.

تأتي هذه الاتفاقية استمراراً لجهود الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتبني الأساليب الحديثة للصرف بدلاً عن الأساليب التقليدية ، إضافةً إلى العمل على تقليل استخدام النقد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" توقّع اتفاقية لصرف السلف باستخدام البطاقات البنكية
سبق

وقعّت وزارة الصحة اتفاقية مع البنك السعودي للاستثمار في إطار تطوير أعمال الوزارة في صرف السلف باستخدام البطاقات البنكية.

تأتي هذه الاتفاقية استمراراً لجهود الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتبني الأساليب الحديثة للصرف بدلاً عن الأساليب التقليدية ، إضافةً إلى العمل على تقليل استخدام النقد.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
03:31 PM

"الصحة" توقّع اتفاقية لصرف السلف باستخدام البطاقات البنكية

تفعيلاً للشراكة مع القطاع الخاص.. وبهدف تقليل استخدام النقد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,738

وقعّت وزارة الصحة اتفاقية مع البنك السعودي للاستثمار في إطار تطوير أعمال الوزارة في صرف السلف باستخدام البطاقات البنكية.

تأتي هذه الاتفاقية استمراراً لجهود الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتبني الأساليب الحديثة للصرف بدلاً عن الأساليب التقليدية ، إضافةً إلى العمل على تقليل استخدام النقد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,149
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,313
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة