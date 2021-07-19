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أمانة الرياض ترفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ استعدادًا لعيد الأضحى

تطبيق كافة الاشتراطات الصحية.. ومنها قياس درجة حرارة المرتادين

رفعت أمانة منطقة الرياض الطاقة الاستيعابية لـ16 مسلخًا في العاصمة ما بين ثابت ومتنقل لتبلغ 4,580 ذبيحة في الساعة، تماشيًا مع حجم الإقبال الذي تشهده المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الأمانة إلى أن أوقات عمل المسالخ تبدأ من 4 فجرًا وتمتد حتى 6 مساءً، لمنح السكان مرونة أكبر في اختيار الوقت المناسب لذبح الأضحية وتفادي ساعات الذروة، وتقليل زمن الانتظار.

وذكرت أن إنشاء تسعة مسالخ متنقلة خطوة تهدف إلى توفير خيارات قريبة من منازل السكان، وتخفيف الازدحام على المواقع الرئيسة، وتتكامل معها تصاريح الذبح المؤقتة التي أصدرتها الأمانة للمطابخ المستوفية للضوابط والاشتراطات، لتشكل رفدًا إضافيًا في تقديم الخدمات.

وأكدت جاهزية جميع المسالخ لاستقبال السكان، مشيرةً إلى أنها ستطبق كافة الاشتراطات الصحية، ومنها قياس درجة حرارة المرتادين، والالتزام بلبس الكمامة، والتباعد الجسدي، واقتصار الدخول على صاحب الأضحية.

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أمانة الرياض ترفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ استعدادًا لعيد الأضحى
سبق

رفعت أمانة منطقة الرياض الطاقة الاستيعابية لـ16 مسلخًا في العاصمة ما بين ثابت ومتنقل لتبلغ 4,580 ذبيحة في الساعة، تماشيًا مع حجم الإقبال الذي تشهده المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الأمانة إلى أن أوقات عمل المسالخ تبدأ من 4 فجرًا وتمتد حتى 6 مساءً، لمنح السكان مرونة أكبر في اختيار الوقت المناسب لذبح الأضحية وتفادي ساعات الذروة، وتقليل زمن الانتظار.

وذكرت أن إنشاء تسعة مسالخ متنقلة خطوة تهدف إلى توفير خيارات قريبة من منازل السكان، وتخفيف الازدحام على المواقع الرئيسة، وتتكامل معها تصاريح الذبح المؤقتة التي أصدرتها الأمانة للمطابخ المستوفية للضوابط والاشتراطات، لتشكل رفدًا إضافيًا في تقديم الخدمات.

وأكدت جاهزية جميع المسالخ لاستقبال السكان، مشيرةً إلى أنها ستطبق كافة الاشتراطات الصحية، ومنها قياس درجة حرارة المرتادين، والالتزام بلبس الكمامة، والتباعد الجسدي، واقتصار الدخول على صاحب الأضحية.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
07:02 PM

أمانة الرياض ترفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ استعدادًا لعيد الأضحى

تطبيق كافة الاشتراطات الصحية.. ومنها قياس درجة حرارة المرتادين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفعت أمانة منطقة الرياض الطاقة الاستيعابية لـ16 مسلخًا في العاصمة ما بين ثابت ومتنقل لتبلغ 4,580 ذبيحة في الساعة، تماشيًا مع حجم الإقبال الذي تشهده المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الأمانة إلى أن أوقات عمل المسالخ تبدأ من 4 فجرًا وتمتد حتى 6 مساءً، لمنح السكان مرونة أكبر في اختيار الوقت المناسب لذبح الأضحية وتفادي ساعات الذروة، وتقليل زمن الانتظار.

وذكرت أن إنشاء تسعة مسالخ متنقلة خطوة تهدف إلى توفير خيارات قريبة من منازل السكان، وتخفيف الازدحام على المواقع الرئيسة، وتتكامل معها تصاريح الذبح المؤقتة التي أصدرتها الأمانة للمطابخ المستوفية للضوابط والاشتراطات، لتشكل رفدًا إضافيًا في تقديم الخدمات.

وأكدت جاهزية جميع المسالخ لاستقبال السكان، مشيرةً إلى أنها ستطبق كافة الاشتراطات الصحية، ومنها قياس درجة حرارة المرتادين، والالتزام بلبس الكمامة، والتباعد الجسدي، واقتصار الدخول على صاحب الأضحية.

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