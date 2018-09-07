إطلاق منصات هاكاثون تعليم محافظتيْ "وادي الدواسر" و"السليل"

بهدف إبراز المهارات التقنية من الشباب والشابات في المحافظتين

أعلنت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر عن إطلاق منصات التسجيل في هاكاثون وادي الدواسر لتمكين الراغبين بمساندته، عبر رابط تقني لكل منصة، يمكن التسجيل من خلاله.

وفي التفاصيل، يهدف هاكاثون وادي الدواسر إلى إبراز المهارات التقنية من الشباب والشابات في محافظتيْ وادي الدواسر والسليل، وتقديم تطبيقات ومواقع إلكترونية للإسهام في دراسة وحل المشكلات الحالية، أو إنشاء وتطوير برمجيات جديدة لتطوير الواقع من خلال مجالات الإبداع المختلفة في الهاكاثون، دعماً للجهود الرامية لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال محاورها الرئيسة "وطن طموح ـ مجتمع حيوي ـ اقتصاد مزهر"، وبالاعتماد على برامج التحول الوطني 2020، والتي منها برنامج جودة الحياة 2020.

وتتضمن المنصات الشركات والمؤسسات الراغبة في رعاية ودعم هاكاثون وادي الدواسر إضافة إلى الراغبين في العمل التطوعي، كما تتضمن الجهات الحكومية والخيرية المهتمة بالمعارض والنشرات والندوات والعروض الحاسوبية.