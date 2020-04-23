التطمينات والتوجه لفتح تدريجي للاقتصادات يدفعان النفط للارتفاع بأكثر من 10%

خام برنت تسليم يونيو صعد لثاني جلسة على التوالي.. يُتداول عند 22.4 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر يونيو المقبل، اليوم الخميس، لثاني جلسة على التوالي، بنحو 9.8% "1.99 دولار" لتُتَداول عند 22.4 دولارًا للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر يونيو، بنحو 11.5% ليُتداول عند 15.4 دولارًا للبرميل.

جاء الارتفاع بعد تطمينات السعودية بأنها مستعدة لإجراءات إضافية في السوق، وتوجه العديد من أكبر اقتصادات العالم لفتح تدريجي لاقتصاداتها وفق ما نقلته "الاقتصادية".

يأتي ذلك بعد جلسة عاصفة للخام الأمريكي تسليم مايو الاثنين؛ حيث تدهور سعر البرميل المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ مع انتهاء التعاملات؛ مما يعني أن المستثمرين مستعدون للدفع للتخلص من الخام.