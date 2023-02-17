استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في ظل مرور 75 عاماً على تأسيسها، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

"الجبير" يستعرض مع وفد الكونجرس سبل تطوير العلاقات بين البلدين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-17 استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في ظل مرور 75 عاماً على تأسيسها، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 07:22 PM

"الجبير" يستعرض مع وفد الكونجرس سبل تطوير العلاقات بين البلدين ضم عددًا من مستشاري ومساعدي أعضاء المجلس الأمريكي





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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في ظل مرور 75 عاماً على تأسيسها، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.