النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجبير" يستعرض مع وفد الكونجرس سبل تطوير العلاقات بين البلدين

ضم عددًا من مستشاري ومساعدي أعضاء المجلس الأمريكي

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في ظل مرور 75 عاماً على تأسيسها، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

وزير الدولة للشؤون الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجبير" يستعرض مع وفد الكونجرس سبل تطوير العلاقات بين البلدين
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في ظل مرور 75 عاماً على تأسيسها، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
07:22 PM

"الجبير" يستعرض مع وفد الكونجرس سبل تطوير العلاقات بين البلدين

ضم عددًا من مستشاري ومساعدي أعضاء المجلس الأمريكي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,600

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في ظل مرور 75 عاماً على تأسيسها، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,651
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,365
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,753

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة