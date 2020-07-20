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70 يومًا من العزلة .. تجهز الأندية الصينية لاستئناف الدوري

دخل أفراد أندية كرة القدم الصينية اليوم، في عزلة تستمر أكثر من شهرين في مدينتين مختلفتين، تحضيرًا لاستئناف الدوري الصيني ابتداءً من السبت خلف أبواب موصدة وفق بروتوكول صحي صارم، بعد تأجيل انطلاقه خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتم تقسيم الأندية الـ16 في الدرجة الأولى إلى مجموعتين، إحداهما في داليان (شمال شرق)، والثانية في سوجو القريبة من شنغهاي (شرق).
وسيتم تقييد حركة اللاعبين والمدربين وكل المعنيين للفترة المقبلة التي تمتد مدة 70 يومًا، حيث سيلزمون البقاء في الفندق في حال لم يكونوا في المباريات أو الحصص التدريبية.


وكجزء من الإجراءات المتخذة الآمنة، لن يسمح لأي شخص برؤية عائلته، وسيمكث كل أفراد الفرق في فندق واحد في كل من المدينتين.
وكان من المقرر أن ينطلق الموسم في الصين في فبراير الماضي، لكنه أرجئ بسبب انتشار فيروس كورونا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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70 يومًا من العزلة .. تجهز الأندية الصينية لاستئناف الدوري
سبق

دخل أفراد أندية كرة القدم الصينية اليوم، في عزلة تستمر أكثر من شهرين في مدينتين مختلفتين، تحضيرًا لاستئناف الدوري الصيني ابتداءً من السبت خلف أبواب موصدة وفق بروتوكول صحي صارم، بعد تأجيل انطلاقه خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتم تقسيم الأندية الـ16 في الدرجة الأولى إلى مجموعتين، إحداهما في داليان (شمال شرق)، والثانية في سوجو القريبة من شنغهاي (شرق).
وسيتم تقييد حركة اللاعبين والمدربين وكل المعنيين للفترة المقبلة التي تمتد مدة 70 يومًا، حيث سيلزمون البقاء في الفندق في حال لم يكونوا في المباريات أو الحصص التدريبية.


وكجزء من الإجراءات المتخذة الآمنة، لن يسمح لأي شخص برؤية عائلته، وسيمكث كل أفراد الفرق في فندق واحد في كل من المدينتين.
وكان من المقرر أن ينطلق الموسم في الصين في فبراير الماضي، لكنه أرجئ بسبب انتشار فيروس كورونا.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
09:19 PM

70 يومًا من العزلة .. تجهز الأندية الصينية لاستئناف الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دخل أفراد أندية كرة القدم الصينية اليوم، في عزلة تستمر أكثر من شهرين في مدينتين مختلفتين، تحضيرًا لاستئناف الدوري الصيني ابتداءً من السبت خلف أبواب موصدة وفق بروتوكول صحي صارم، بعد تأجيل انطلاقه خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتم تقسيم الأندية الـ16 في الدرجة الأولى إلى مجموعتين، إحداهما في داليان (شمال شرق)، والثانية في سوجو القريبة من شنغهاي (شرق).
وسيتم تقييد حركة اللاعبين والمدربين وكل المعنيين للفترة المقبلة التي تمتد مدة 70 يومًا، حيث سيلزمون البقاء في الفندق في حال لم يكونوا في المباريات أو الحصص التدريبية.


وكجزء من الإجراءات المتخذة الآمنة، لن يسمح لأي شخص برؤية عائلته، وسيمكث كل أفراد الفرق في فندق واحد في كل من المدينتين.
وكان من المقرر أن ينطلق الموسم في الصين في فبراير الماضي، لكنه أرجئ بسبب انتشار فيروس كورونا.

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