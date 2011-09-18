النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نادي ذوي الإعاقة" بمكة يتأهل لنهائيات سباعيات كرة القدم (صالات) متصدرًا

أُقيمت المنافسات يومَي الخميس والجمعة بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع

اختُتمت مساء اليوم الجمعة منافسات سباعيات كرة القدم لذوي الإعاقة (شلل دماغي)، التي أُقيمت يومَي الخميس والجمعة في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمشاركة أندية (مكة والمدينة وأبها وجازان والباحة وجدة).

وتفصيلاً، قُسّمت الفِرق المشاركة إلى مجموعتَيْن، ضمت المجموعة الأولى نادي مكة ونادي جدة ونادي المدينة، وتأهل نادي مكة متصدرًا المجموعة بعد فوزه على نادي جدة في المباراة الأولى بنتيجة ١-٠، وتعادله في المباراة الثانية مع نادي المدينة ٢-٢ بقيادة المدرب عبدالعزيز العتيبي والإداري أحمد المالكي. وجاء نادي جدة في المركز الثاني للمجموعة بعد فوزه على نادي المدينة بنتيجة ٥-٠.

وضمت المجموعة الثانية نادي أبها ونادي جازان ونادي الباحة، وتأهل عنها نادي جازان بعد فوزه على نادي أبها الذي حل ثانيًا، فيما اعتذر نادي الباحة عن عدم المشاركة.

وأشاد بندر المغيصيب، نائب رئيس اللجنة الفنية في اللجنة البارالمبية السعودية المشرف العام للبطولة، بما قدمته الأندية المشاركة من مستويات فنية جيدة رغم توقُّف البطولة ثلاثة مواسم، وبارك للأندية المتأهلة موضحًا أنه سيحدد موعد النهائيات في وقت لاحق.

ومن جهته، هنَّأ الدكتور محمد العمري، عضو مجلس إدارة نادي مكة، اللاعبين والطاقمَيْن الإداري والفني مقدمًا لهم مكافأة نقدية نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة تقديرًا لما قدموه، ومتمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والإنجاز.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"نادي ذوي الإعاقة" بمكة يتأهل لنهائيات سباعيات كرة القدم (صالات) متصدرًا
سبق

اختُتمت مساء اليوم الجمعة منافسات سباعيات كرة القدم لذوي الإعاقة (شلل دماغي)، التي أُقيمت يومَي الخميس والجمعة في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمشاركة أندية (مكة والمدينة وأبها وجازان والباحة وجدة).

وتفصيلاً، قُسّمت الفِرق المشاركة إلى مجموعتَيْن، ضمت المجموعة الأولى نادي مكة ونادي جدة ونادي المدينة، وتأهل نادي مكة متصدرًا المجموعة بعد فوزه على نادي جدة في المباراة الأولى بنتيجة ١-٠، وتعادله في المباراة الثانية مع نادي المدينة ٢-٢ بقيادة المدرب عبدالعزيز العتيبي والإداري أحمد المالكي. وجاء نادي جدة في المركز الثاني للمجموعة بعد فوزه على نادي المدينة بنتيجة ٥-٠.

وضمت المجموعة الثانية نادي أبها ونادي جازان ونادي الباحة، وتأهل عنها نادي جازان بعد فوزه على نادي أبها الذي حل ثانيًا، فيما اعتذر نادي الباحة عن عدم المشاركة.

وأشاد بندر المغيصيب، نائب رئيس اللجنة الفنية في اللجنة البارالمبية السعودية المشرف العام للبطولة، بما قدمته الأندية المشاركة من مستويات فنية جيدة رغم توقُّف البطولة ثلاثة مواسم، وبارك للأندية المتأهلة موضحًا أنه سيحدد موعد النهائيات في وقت لاحق.

ومن جهته، هنَّأ الدكتور محمد العمري، عضو مجلس إدارة نادي مكة، اللاعبين والطاقمَيْن الإداري والفني مقدمًا لهم مكافأة نقدية نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة تقديرًا لما قدموه، ومتمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والإنجاز.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
11:01 PM

"نادي ذوي الإعاقة" بمكة يتأهل لنهائيات سباعيات كرة القدم (صالات) متصدرًا

أُقيمت المنافسات يومَي الخميس والجمعة بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
62

اختُتمت مساء اليوم الجمعة منافسات سباعيات كرة القدم لذوي الإعاقة (شلل دماغي)، التي أُقيمت يومَي الخميس والجمعة في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمشاركة أندية (مكة والمدينة وأبها وجازان والباحة وجدة).

وتفصيلاً، قُسّمت الفِرق المشاركة إلى مجموعتَيْن، ضمت المجموعة الأولى نادي مكة ونادي جدة ونادي المدينة، وتأهل نادي مكة متصدرًا المجموعة بعد فوزه على نادي جدة في المباراة الأولى بنتيجة ١-٠، وتعادله في المباراة الثانية مع نادي المدينة ٢-٢ بقيادة المدرب عبدالعزيز العتيبي والإداري أحمد المالكي. وجاء نادي جدة في المركز الثاني للمجموعة بعد فوزه على نادي المدينة بنتيجة ٥-٠.

وضمت المجموعة الثانية نادي أبها ونادي جازان ونادي الباحة، وتأهل عنها نادي جازان بعد فوزه على نادي أبها الذي حل ثانيًا، فيما اعتذر نادي الباحة عن عدم المشاركة.

وأشاد بندر المغيصيب، نائب رئيس اللجنة الفنية في اللجنة البارالمبية السعودية المشرف العام للبطولة، بما قدمته الأندية المشاركة من مستويات فنية جيدة رغم توقُّف البطولة ثلاثة مواسم، وبارك للأندية المتأهلة موضحًا أنه سيحدد موعد النهائيات في وقت لاحق.

ومن جهته، هنَّأ الدكتور محمد العمري، عضو مجلس إدارة نادي مكة، اللاعبين والطاقمَيْن الإداري والفني مقدمًا لهم مكافأة نقدية نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة تقديرًا لما قدموه، ومتمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والإنجاز.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,726
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,665
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,861
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,076

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة