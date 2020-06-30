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"الحصيني" عن طقس الأربعاء: حار جداً على معظم المناطق

توقع أمطاراً خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من المرتفعات

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة جداً نهاراً تميل للحرارة أول الليل ومعتدلة فجراً على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن.

وتابع: رياح متوسطة على الساحل الغربي من المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" عن طقس الأربعاء: حار جداً على معظم المناطق
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة جداً نهاراً تميل للحرارة أول الليل ومعتدلة فجراً على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن.

وتابع: رياح متوسطة على الساحل الغربي من المملكة.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
08:54 AM

"الحصيني" عن طقس الأربعاء: حار جداً على معظم المناطق

توقع أمطاراً خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من المرتفعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة جداً نهاراً تميل للحرارة أول الليل ومعتدلة فجراً على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن.

وتابع: رياح متوسطة على الساحل الغربي من المملكة.

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