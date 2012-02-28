تتضمن "مقيم برنت".. "الجوازات" تدشن خدمات إلكترونية جديدة

"التفويض الشامل" تستلزم وجود حساب موثّق للمستفيد بـ"أبشر"

دشّن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى عدداً من خدمات الجوازات الإلكترونية في إطار استكمال تقديم جميع الخدمات للمواطن والمقيم عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر".

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ عدد من الخدمات ذات المساس بحاجة المواطنين والمقيمين، مثل نقل المعلومات؛ حيث سيكون بإمكان صاحب العمل تحديث بيانات جواز المقيم التابع له.

وأضاف: يستطيع رب الأسرة المقيم تحديث بيانات الجوازات الخاصة بالتابعين لديه بعد تجديد جوازات سفرهم من سفارة بلادهم "الموجودة بالمملكة"، وهذه الخدمة تمثل الشريحة الأكبر من مراجعي إدارات الجوازات في الوقت الحالي.

ويأتي نقل الخدمات للأفراد ضمن الخدمات الإلكترونية المنفذة، التي تتيح لصاحب العمل الحالي الدخول إلى حسابه الموثق في موقع بوابة الوزارة والموافقة على نقل خدمات المقيم التابع له لحساب مستفيد آخر "صاحب العمل الجديد".

وبعد ذلك يقوم صاحب العمل الجديد بتأكيد الموافقة؛ وبالتالي تتم عملية نقل الخدمات بدون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات.

وتتيح خدمة "مقيم برنت"، بوصفها إحدى الخدمات الإلكترونية التي انتهى تنفيذها، للمستفيد الاطلاع على جميع تفاصيل بيانات المقيمين التابعين لصاحب الحساب وبالإمكان تقديمها لأي جهة حكومية أو جهة طالبة لتلك البيانات؛ وبالتالي لا يحتاج المواطن أو المقيم مراجعة إدارات الجوازات للحصول على "برنت".

وتمكّن خدمة "التفويض الشامل" صاحب الحساب من تفويض أي شخص لإجراء أي خدمة للتابعين أو المقيمين التابعين له، بشرط وجود حساب موثق للمستفيد المفوض في "أبشر".

أمّا "منصة ذكاء الأعمال" فيتم من خلالها عرض جميع المؤسسات التابعة لصاحب العمل وعرض جميع المقيمين التابعين لكل مؤسسة على حدة، ويتم عرض كامل تفاصيل المقيمين، وكذلك عرض الخط الزمني بحيث يوضح صلاحية انتهاء الوثائق.

وأكد "اليحيى" أن بقية الخدمات الجديدة أو التعديلات على الخدمات قائمة حالياً؛ حيث يجري التنسيق مع مركز المعلومات الوطني وهي تحت المعالجة، موضحاً أنه وبتوجيه مباشر من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بضرورة الإسراع في استكمال التحول الرقمي لكافة الخدمات التي تقدمها الجوازات.

وأشار إلى بذل كافة الجهود في جودة الخدمات التي تفخر الجوازات بتقديمها للمستفيدين منها.

يذكر أن الملتقى الرابع للتعاملات الإلكترونية "أبشر" الذي عقد يوم الاثنين 1439/6/10هـ قد حصدت فيه الجوازات أربعاً من جوائز الملتقى؛ الأولى في مجال خدمة الحجاج وتحديداً في خدمة "أخذ الخصائص الحيوية للحجاج خارج المملكة"، والجائزة الثانية في الإبداع في تقديم الخدمات، وجائزة ثالثة في التحقق من البصمة والهوية، والجائزة الرابعة كانت فيما يتعلق بالخدمات الجديدة، ونالتها خدمة تصاريح سفر العسكريين.