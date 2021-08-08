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"الوهيبي": حركة نقل القيادات شملت 456 من القادة والوكلاء للبنين والبنات بالرياض

مدير التعليم أكد أهمية إخلاء الطرف والمباشرة عن طريق بوابة الرياض التعليمية

قال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: إن حركة نقل القيادات المدرسية لعام 1442هـ، شملت (451) من القادة والوكلاء للبنين والبنات، و(5) قادة مكلفين؛ مؤكدًا أهمية إخلاء طرفهم والمباشرة في مدارسهم المنقولين لها، عن طريق بوابة الرياض التعليمية قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 7/ 1/ 1443هـ.

وأضاف الوهيبي أن إخلاء طرف قادة وقائدات المدارس المنقولين والمكلفين والمباشرة لهم؛ سيكون عن طريق مديري مكاتب التعليم؛ بينما وكلاء ووكيلات المدارس فسيكون عن طريق قادة المدارس، وفي حال نقل قائد المدرسة وعدم توجيه بديل؛ فينفذ المنقول ما ورد في الحركة، ويتسلم وكيل المدرسة للشؤون التعليمية القيام بأعمال قائد المدرسة بما يضمن بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، قد أعلنت حركة المشرفين التربويين؛ وذلك عبر بوابة الرياض التعليمية؛ فيما دعت (310) قُوَاد ووكلاء و(146) قائدة ووكيلة ممن شَمِلتهم حركة نقل القيادات المدرسية للعام الدراسي 1442هـ والمكلفين، إلى سرعة إخلاء طرفهم والمباشرة قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 7/ 1/ 1443هـ.

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"الوهيبي": حركة نقل القيادات شملت 456 من القادة والوكلاء للبنين والبنات بالرياض
سبق

قال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: إن حركة نقل القيادات المدرسية لعام 1442هـ، شملت (451) من القادة والوكلاء للبنين والبنات، و(5) قادة مكلفين؛ مؤكدًا أهمية إخلاء طرفهم والمباشرة في مدارسهم المنقولين لها، عن طريق بوابة الرياض التعليمية قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 7/ 1/ 1443هـ.

وأضاف الوهيبي أن إخلاء طرف قادة وقائدات المدارس المنقولين والمكلفين والمباشرة لهم؛ سيكون عن طريق مديري مكاتب التعليم؛ بينما وكلاء ووكيلات المدارس فسيكون عن طريق قادة المدارس، وفي حال نقل قائد المدرسة وعدم توجيه بديل؛ فينفذ المنقول ما ورد في الحركة، ويتسلم وكيل المدرسة للشؤون التعليمية القيام بأعمال قائد المدرسة بما يضمن بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، قد أعلنت حركة المشرفين التربويين؛ وذلك عبر بوابة الرياض التعليمية؛ فيما دعت (310) قُوَاد ووكلاء و(146) قائدة ووكيلة ممن شَمِلتهم حركة نقل القيادات المدرسية للعام الدراسي 1442هـ والمكلفين، إلى سرعة إخلاء طرفهم والمباشرة قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 7/ 1/ 1443هـ.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
12:50 PM

"الوهيبي": حركة نقل القيادات شملت 456 من القادة والوكلاء للبنين والبنات بالرياض

مدير التعليم أكد أهمية إخلاء الطرف والمباشرة عن طريق بوابة الرياض التعليمية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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قال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: إن حركة نقل القيادات المدرسية لعام 1442هـ، شملت (451) من القادة والوكلاء للبنين والبنات، و(5) قادة مكلفين؛ مؤكدًا أهمية إخلاء طرفهم والمباشرة في مدارسهم المنقولين لها، عن طريق بوابة الرياض التعليمية قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 7/ 1/ 1443هـ.

وأضاف الوهيبي أن إخلاء طرف قادة وقائدات المدارس المنقولين والمكلفين والمباشرة لهم؛ سيكون عن طريق مديري مكاتب التعليم؛ بينما وكلاء ووكيلات المدارس فسيكون عن طريق قادة المدارس، وفي حال نقل قائد المدرسة وعدم توجيه بديل؛ فينفذ المنقول ما ورد في الحركة، ويتسلم وكيل المدرسة للشؤون التعليمية القيام بأعمال قائد المدرسة بما يضمن بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، قد أعلنت حركة المشرفين التربويين؛ وذلك عبر بوابة الرياض التعليمية؛ فيما دعت (310) قُوَاد ووكلاء و(146) قائدة ووكيلة ممن شَمِلتهم حركة نقل القيادات المدرسية للعام الدراسي 1442هـ والمكلفين، إلى سرعة إخلاء طرفهم والمباشرة قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 7/ 1/ 1443هـ.

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