النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بصاحب منشأة تُعدّ عطوراً ومستحضرات تجميل مغشوشة بمعمل غير مرخص في الأحساء

مركز التواصل الحكومي يطلق فعالية لتحليل البيانات الإعلامية الضخمة

الجمعة المقبل بالرياض وتستمر لمدة يومين

يطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام فعالية داتاثون "DATATHON" لتحليل البيانات الإعلامية الضخمة، في الرياض، يوم الجمعة المقبل، وتستمر لمدة يومين.

وتختص هذه الفعالية بتطوير لوحة بيانات الأخبار المتداولة محلياً وإقليمياً وعالمياً عبر المتخصصين والمهتمين في هذا المجال، سواء مهندسي بيانات أو محللين أو مطورين؛ للخروج بحلول رقمية تسهم في خدمة القطاع الإعلامي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي الدكتور عبدالله المغلوث أن فعالية "داتاثون" تعمل على إيجاد إجابات لعدة تحديات إعلامية في تحليل المعلومات. وأنها تعد الأولى ضمن تحديات سيقدمها المركز في شتى أنواع المحتوى الإبداعي والتحرير والرصد.

وأضاف الدكتور "المغلوث" أن هذه الفعالية تهدف إلى جمع المتخصصين والمهتمين بالعمل على البيانات الإعلامية الضخمة؛ لتحليلها والخروج بنتائج تسهم في تقديم حلول تخدم القطاع الإعلامي. وأن الهدف من مشاركتهم هو مواكبة التطور في تقنيات المستقبل والاهتمام بمجال البيانات الضخمة، والاستفادة من مصادر البيانات الإعلامية المفتوحة عالمياً، واكتشاف الموهوبين والموهوبات ودعم مواهبهم وتمكينهم، مما يعكس الأثر الإيجابي على تطوير المنظومة الإعلامية في مجالات تقنية حديثة، ومساعدة الأجهزة الحكومية في استقطاب الموهوبين والمبدعين وتوظيف الكفاءات.

وأفاد "المغلوث" بأن ذلك يأتي حرصاً من مركز التواصل الحكومي ليكون رائداً في تبنّي تقنيات المستقبل في مجال البيانات ودعم الموهوبين والمحترفين؛ عبر إطلاق مبادرة "تحدي تحليل البيانات الإعلامية الضخمة"، لمدة يومين متتاليين في بالرياض؛ للخروج بحلول رقمية حديثة باستخدام البيانات المتاحة لهم؛ للإسهام في التغلب على التحديات الإعلامية، ومساعدة المسؤولين في عملية اتخاذ القرار للاستفادة مــن المعلومــات الموجــودة فــي قواعــد البيانــات المفتوحــة عالميــاً مثــل GDELT، والعمل في مجموعات مع متخصصين بهذا المجال، وزيادة دائرة المعارف، ولزيارة موقع الفعالية يرجى الضغط على هذا الرابط https://datathon.media

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز التواصل الحكومي يطلق فعالية لتحليل البيانات الإعلامية الضخمة
سبق

يطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام فعالية داتاثون "DATATHON" لتحليل البيانات الإعلامية الضخمة، في الرياض، يوم الجمعة المقبل، وتستمر لمدة يومين.

وتختص هذه الفعالية بتطوير لوحة بيانات الأخبار المتداولة محلياً وإقليمياً وعالمياً عبر المتخصصين والمهتمين في هذا المجال، سواء مهندسي بيانات أو محللين أو مطورين؛ للخروج بحلول رقمية تسهم في خدمة القطاع الإعلامي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي الدكتور عبدالله المغلوث أن فعالية "داتاثون" تعمل على إيجاد إجابات لعدة تحديات إعلامية في تحليل المعلومات. وأنها تعد الأولى ضمن تحديات سيقدمها المركز في شتى أنواع المحتوى الإبداعي والتحرير والرصد.

وأضاف الدكتور "المغلوث" أن هذه الفعالية تهدف إلى جمع المتخصصين والمهتمين بالعمل على البيانات الإعلامية الضخمة؛ لتحليلها والخروج بنتائج تسهم في تقديم حلول تخدم القطاع الإعلامي. وأن الهدف من مشاركتهم هو مواكبة التطور في تقنيات المستقبل والاهتمام بمجال البيانات الضخمة، والاستفادة من مصادر البيانات الإعلامية المفتوحة عالمياً، واكتشاف الموهوبين والموهوبات ودعم مواهبهم وتمكينهم، مما يعكس الأثر الإيجابي على تطوير المنظومة الإعلامية في مجالات تقنية حديثة، ومساعدة الأجهزة الحكومية في استقطاب الموهوبين والمبدعين وتوظيف الكفاءات.

وأفاد "المغلوث" بأن ذلك يأتي حرصاً من مركز التواصل الحكومي ليكون رائداً في تبنّي تقنيات المستقبل في مجال البيانات ودعم الموهوبين والمحترفين؛ عبر إطلاق مبادرة "تحدي تحليل البيانات الإعلامية الضخمة"، لمدة يومين متتاليين في بالرياض؛ للخروج بحلول رقمية حديثة باستخدام البيانات المتاحة لهم؛ للإسهام في التغلب على التحديات الإعلامية، ومساعدة المسؤولين في عملية اتخاذ القرار للاستفادة مــن المعلومــات الموجــودة فــي قواعــد البيانــات المفتوحــة عالميــاً مثــل GDELT، والعمل في مجموعات مع متخصصين بهذا المجال، وزيادة دائرة المعارف، ولزيارة موقع الفعالية يرجى الضغط على هذا الرابط https://datathon.media

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
06:57 PM

مركز التواصل الحكومي يطلق فعالية لتحليل البيانات الإعلامية الضخمة

الجمعة المقبل بالرياض وتستمر لمدة يومين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
672

يطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام فعالية داتاثون "DATATHON" لتحليل البيانات الإعلامية الضخمة، في الرياض، يوم الجمعة المقبل، وتستمر لمدة يومين.

وتختص هذه الفعالية بتطوير لوحة بيانات الأخبار المتداولة محلياً وإقليمياً وعالمياً عبر المتخصصين والمهتمين في هذا المجال، سواء مهندسي بيانات أو محللين أو مطورين؛ للخروج بحلول رقمية تسهم في خدمة القطاع الإعلامي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي الدكتور عبدالله المغلوث أن فعالية "داتاثون" تعمل على إيجاد إجابات لعدة تحديات إعلامية في تحليل المعلومات. وأنها تعد الأولى ضمن تحديات سيقدمها المركز في شتى أنواع المحتوى الإبداعي والتحرير والرصد.

وأضاف الدكتور "المغلوث" أن هذه الفعالية تهدف إلى جمع المتخصصين والمهتمين بالعمل على البيانات الإعلامية الضخمة؛ لتحليلها والخروج بنتائج تسهم في تقديم حلول تخدم القطاع الإعلامي. وأن الهدف من مشاركتهم هو مواكبة التطور في تقنيات المستقبل والاهتمام بمجال البيانات الضخمة، والاستفادة من مصادر البيانات الإعلامية المفتوحة عالمياً، واكتشاف الموهوبين والموهوبات ودعم مواهبهم وتمكينهم، مما يعكس الأثر الإيجابي على تطوير المنظومة الإعلامية في مجالات تقنية حديثة، ومساعدة الأجهزة الحكومية في استقطاب الموهوبين والمبدعين وتوظيف الكفاءات.

وأفاد "المغلوث" بأن ذلك يأتي حرصاً من مركز التواصل الحكومي ليكون رائداً في تبنّي تقنيات المستقبل في مجال البيانات ودعم الموهوبين والمحترفين؛ عبر إطلاق مبادرة "تحدي تحليل البيانات الإعلامية الضخمة"، لمدة يومين متتاليين في بالرياض؛ للخروج بحلول رقمية حديثة باستخدام البيانات المتاحة لهم؛ للإسهام في التغلب على التحديات الإعلامية، ومساعدة المسؤولين في عملية اتخاذ القرار للاستفادة مــن المعلومــات الموجــودة فــي قواعــد البيانــات المفتوحــة عالميــاً مثــل GDELT، والعمل في مجموعات مع متخصصين بهذا المجال، وزيادة دائرة المعارف، ولزيارة موقع الفعالية يرجى الضغط على هذا الرابط https://datathon.media

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,539
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,825
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,377
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,414

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة