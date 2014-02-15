النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ردميات أسفلت تغلق شارعًا رئيسًا بجدة وتزيد معاناة الأهالي

طالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل وإنهاء الوضع

اشتكى عدد من سكان حي الواحة 5 شمال شرق جدة من وجود ردميات أسفلت وضعتها إحدى الشركات في أحد الطرق النافذة في الحي منذ أكثر من عشرة أيام، وتسببت الردميات في إغلاق الشارع الذي يعاني منذ فترة من الحفر العميقة بسبب المياه الجوفية والصرف الصحي، وتضرر عدد من المركبات التي تستخدم الشارع؛ مما زاد من معاناة سكان تلك العقارات في الوصول لمنازلهم والبحث عن مخارج ومداخل أخرى بديلة.

وناشد السكان الجهات المعنية بالوقوف على معاناتهم في هذا الشارع وشوارع الحي الأخرى التي تعاني هي أيضًا من إهمال أدى إلى تضررها بشكل كبير، وأصبح أغلبها خارج الخدمة ولا يمكن السير فيه، خاصة أن الحي يشهد كثافة سكانية عالية تؤدي إلى اختناقات مرورية، خاصة في أوقات الذروة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ردميات أسفلت تغلق شارعًا رئيسًا بجدة وتزيد معاناة الأهالي
سبق

اشتكى عدد من سكان حي الواحة 5 شمال شرق جدة من وجود ردميات أسفلت وضعتها إحدى الشركات في أحد الطرق النافذة في الحي منذ أكثر من عشرة أيام، وتسببت الردميات في إغلاق الشارع الذي يعاني منذ فترة من الحفر العميقة بسبب المياه الجوفية والصرف الصحي، وتضرر عدد من المركبات التي تستخدم الشارع؛ مما زاد من معاناة سكان تلك العقارات في الوصول لمنازلهم والبحث عن مخارج ومداخل أخرى بديلة.

وناشد السكان الجهات المعنية بالوقوف على معاناتهم في هذا الشارع وشوارع الحي الأخرى التي تعاني هي أيضًا من إهمال أدى إلى تضررها بشكل كبير، وأصبح أغلبها خارج الخدمة ولا يمكن السير فيه، خاصة أن الحي يشهد كثافة سكانية عالية تؤدي إلى اختناقات مرورية، خاصة في أوقات الذروة.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:12 PM

ردميات أسفلت تغلق شارعًا رئيسًا بجدة وتزيد معاناة الأهالي

طالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل وإنهاء الوضع

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
11
1,097

اشتكى عدد من سكان حي الواحة 5 شمال شرق جدة من وجود ردميات أسفلت وضعتها إحدى الشركات في أحد الطرق النافذة في الحي منذ أكثر من عشرة أيام، وتسببت الردميات في إغلاق الشارع الذي يعاني منذ فترة من الحفر العميقة بسبب المياه الجوفية والصرف الصحي، وتضرر عدد من المركبات التي تستخدم الشارع؛ مما زاد من معاناة سكان تلك العقارات في الوصول لمنازلهم والبحث عن مخارج ومداخل أخرى بديلة.

وناشد السكان الجهات المعنية بالوقوف على معاناتهم في هذا الشارع وشوارع الحي الأخرى التي تعاني هي أيضًا من إهمال أدى إلى تضررها بشكل كبير، وأصبح أغلبها خارج الخدمة ولا يمكن السير فيه، خاصة أن الحي يشهد كثافة سكانية عالية تؤدي إلى اختناقات مرورية، خاصة في أوقات الذروة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,978
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,487
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,156
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,124

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة