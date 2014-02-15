ردميات أسفلت تغلق شارعًا رئيسًا بجدة وتزيد معاناة الأهالي

طالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل وإنهاء الوضع

اشتكى عدد من سكان حي الواحة 5 شمال شرق جدة من وجود ردميات أسفلت وضعتها إحدى الشركات في أحد الطرق النافذة في الحي منذ أكثر من عشرة أيام، وتسببت الردميات في إغلاق الشارع الذي يعاني منذ فترة من الحفر العميقة بسبب المياه الجوفية والصرف الصحي، وتضرر عدد من المركبات التي تستخدم الشارع؛ مما زاد من معاناة سكان تلك العقارات في الوصول لمنازلهم والبحث عن مخارج ومداخل أخرى بديلة.



وناشد السكان الجهات المعنية بالوقوف على معاناتهم في هذا الشارع وشوارع الحي الأخرى التي تعاني هي أيضًا من إهمال أدى إلى تضررها بشكل كبير، وأصبح أغلبها خارج الخدمة ولا يمكن السير فيه، خاصة أن الحي يشهد كثافة سكانية عالية تؤدي إلى اختناقات مرورية، خاصة في أوقات الذروة.