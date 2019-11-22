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شاهد.. أجمل الصور في اليوم الأول لسباق "فورمولا أي"

شهد اليوم الأول من سباق فورمولا أي، الذي يقام في الدرعية خلال الفترة 22 - 23 نوفمبر، تنافسًا مثيرًا بين المتسابقين خلال الجولة الأولى من البطولة.

حيث شهدت الفترة الصباحية انطلاق تجارب الأداء، قبل أن تبدأ التصفيات عصرًا.

وحقّق سام بيرد الفوز بالجولة الأولى ليكون أول سائق يفوز بسباق في كل موسم لفورمولا إي، على مدار ستة مواسم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد.. أجمل الصور في اليوم الأول لسباق "فورمولا أي"
سبق

شهد اليوم الأول من سباق فورمولا أي، الذي يقام في الدرعية خلال الفترة 22 - 23 نوفمبر، تنافسًا مثيرًا بين المتسابقين خلال الجولة الأولى من البطولة.

حيث شهدت الفترة الصباحية انطلاق تجارب الأداء، قبل أن تبدأ التصفيات عصرًا.

وحقّق سام بيرد الفوز بالجولة الأولى ليكون أول سائق يفوز بسباق في كل موسم لفورمولا إي، على مدار ستة مواسم.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
07:00 PM

شاهد.. أجمل الصور في اليوم الأول لسباق "فورمولا أي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,263

شهد اليوم الأول من سباق فورمولا أي، الذي يقام في الدرعية خلال الفترة 22 - 23 نوفمبر، تنافسًا مثيرًا بين المتسابقين خلال الجولة الأولى من البطولة.

حيث شهدت الفترة الصباحية انطلاق تجارب الأداء، قبل أن تبدأ التصفيات عصرًا.

وحقّق سام بيرد الفوز بالجولة الأولى ليكون أول سائق يفوز بسباق في كل موسم لفورمولا إي، على مدار ستة مواسم.

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