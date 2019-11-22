شاهد.. أجمل الصور في اليوم الأول لسباق "فورمولا أي"

شهد اليوم الأول من سباق فورمولا أي، الذي يقام في الدرعية خلال الفترة 22 - 23 نوفمبر، تنافسًا مثيرًا بين المتسابقين خلال الجولة الأولى من البطولة.

حيث شهدت الفترة الصباحية انطلاق تجارب الأداء، قبل أن تبدأ التصفيات عصرًا.

وحقّق سام بيرد الفوز بالجولة الأولى ليكون أول سائق يفوز بسباق في كل موسم لفورمولا إي، على مدار ستة مواسم.