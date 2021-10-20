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"إغاثي الملك سلمان" يشارك في اجتماع كبار المانحين لـ "الأوتشا"

لبحث برنامج التحول واللامركزية للعمل وزيادة الاحتياج للدعم

شارك ممثل المملكة العربية السعودية في فريق كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة "الأوتشا" مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي؛ في مدينة جنيف بسويسرا، أمس، في الاجتماع الدوري للخبراء برئاسة مملكة إسبانيا.

واستهل الاجتماع بجلسة مغلقه لمجموعة المانحين لمناقشة ميزانية منظمة "الأوتشا" لعام 2019م، والآلية المتبعة في تنفيذ بنود الميزانية، والعمل في المكتب الرئيس، وكذلك المكاتب الإقليمية والمكاتب داخل الدول، وبرنامج التحول واللامركزية للعمل وزيادة الاحتياج إلى الدعم خلال الفترة المتبقية، وذلك بسبب نشوء بعض الأزمات، والحاجة إلى دعم الأعمال الإنسانية الناشئة عن هذه الأزمات.

وانضم ممثلو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا" إلى الاجتماع، وقاموا بتقديم عرض مرئي عن ميزانية "الأوتشا" لعام 2019م، وأوجه الصرف خلال الفترة الماضية والعجز في بعض البنود والحاجة إلى الدعم من الدول المانحة، وكذلك المتوقع لميزانية 2020، إضافة إلى مناقشة عدم التمييز بناءً على الجنس.

وتم تقديم عرض مرئي عن أبرز الاحتياجات الإنسانية في جمهورية مالي، وما تعانيه من أوضاع إنسانية وإغاثية، وخاصة بعد تضاعف أعداد النازحين.

الأوتشا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جنيف كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يشارك في اجتماع كبار المانحين لـ "الأوتشا"
سبق

شارك ممثل المملكة العربية السعودية في فريق كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة "الأوتشا" مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي؛ في مدينة جنيف بسويسرا، أمس، في الاجتماع الدوري للخبراء برئاسة مملكة إسبانيا.

واستهل الاجتماع بجلسة مغلقه لمجموعة المانحين لمناقشة ميزانية منظمة "الأوتشا" لعام 2019م، والآلية المتبعة في تنفيذ بنود الميزانية، والعمل في المكتب الرئيس، وكذلك المكاتب الإقليمية والمكاتب داخل الدول، وبرنامج التحول واللامركزية للعمل وزيادة الاحتياج إلى الدعم خلال الفترة المتبقية، وذلك بسبب نشوء بعض الأزمات، والحاجة إلى دعم الأعمال الإنسانية الناشئة عن هذه الأزمات.

وانضم ممثلو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا" إلى الاجتماع، وقاموا بتقديم عرض مرئي عن ميزانية "الأوتشا" لعام 2019م، وأوجه الصرف خلال الفترة الماضية والعجز في بعض البنود والحاجة إلى الدعم من الدول المانحة، وكذلك المتوقع لميزانية 2020، إضافة إلى مناقشة عدم التمييز بناءً على الجنس.

وتم تقديم عرض مرئي عن أبرز الاحتياجات الإنسانية في جمهورية مالي، وما تعانيه من أوضاع إنسانية وإغاثية، وخاصة بعد تضاعف أعداد النازحين.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
12:15 PM

"إغاثي الملك سلمان" يشارك في اجتماع كبار المانحين لـ "الأوتشا"

لبحث برنامج التحول واللامركزية للعمل وزيادة الاحتياج للدعم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
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شارك ممثل المملكة العربية السعودية في فريق كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة "الأوتشا" مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي؛ في مدينة جنيف بسويسرا، أمس، في الاجتماع الدوري للخبراء برئاسة مملكة إسبانيا.

واستهل الاجتماع بجلسة مغلقه لمجموعة المانحين لمناقشة ميزانية منظمة "الأوتشا" لعام 2019م، والآلية المتبعة في تنفيذ بنود الميزانية، والعمل في المكتب الرئيس، وكذلك المكاتب الإقليمية والمكاتب داخل الدول، وبرنامج التحول واللامركزية للعمل وزيادة الاحتياج إلى الدعم خلال الفترة المتبقية، وذلك بسبب نشوء بعض الأزمات، والحاجة إلى دعم الأعمال الإنسانية الناشئة عن هذه الأزمات.

وانضم ممثلو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا" إلى الاجتماع، وقاموا بتقديم عرض مرئي عن ميزانية "الأوتشا" لعام 2019م، وأوجه الصرف خلال الفترة الماضية والعجز في بعض البنود والحاجة إلى الدعم من الدول المانحة، وكذلك المتوقع لميزانية 2020، إضافة إلى مناقشة عدم التمييز بناءً على الجنس.

وتم تقديم عرض مرئي عن أبرز الاحتياجات الإنسانية في جمهورية مالي، وما تعانيه من أوضاع إنسانية وإغاثية، وخاصة بعد تضاعف أعداد النازحين.

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