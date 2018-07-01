"دراجو السعودية" ينافسون في أضخم مبادرة عالمية مجتمعية "GBI 2018"

المنظمة تهدف لتحفيز الرياضيين لخدمة بلادهم والتعريف بها

​انطلق دراجو السعودية​،​ اليوم، من جونتبرغ السويد متجهين إلى هامبورغ في ألمانيا​،​ مرورًا بالدنمارك​؛​ لقطع مسافة ​​تصل إلى 800 كيلومتر بدراجاتهمالهوائية؛ في أضخم مبادرة عالمية مجتمعية رياضية تسمى: Global Biking Initiative، بمشاركة 450 دراجاً متطوعاً يمثلون 25 دولة، يمثل مناطق المملكة 70 دراجًا.

وتهدف منظمة GBI العالمية إلى تحفيز الرياضيين على التطوع الرياضي من أجل خدمة بلادهم؛ من خلال التعريف بمشروع يخدم أبناء وطنهم ويسهم في بناء مجتمعاتهم.

ويأمل فريق "دراجو السعودية" في الفوز بمشروعهم الاجتماعي الإنساني الذي تعتمد عليه المبادرة العالمية، تحت مسمى: المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة بالتعاون مع جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية؛ حيث أسهم الفريق الهاوي شركاء نجاح الدراجات المشاركون في GBI 2018 بكفالة أكثر من 750 يتيمًا من أبناء جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بهدف نقل صورة حسنة بتكاتف شبابه للأعمال التطوعية الإنسانية للفوز بلقب أضخم عمل إنساني يخدم بلادهم.

يذكر أن "دراجو السعودية" مسجل ضمن مبادرات مؤسسة الأميرة العنود الخيرية وسيمثل الوطن للمرة الثالثة على التوالي.