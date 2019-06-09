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أمير الرياض يوجّه بالقبض على مطلق النار عقب خطبة العيد بأحد المصليات

بهدف تطبيق المقتضى النظامي بحقه.. بعد تناقل المقطع في وسائل التواصل

وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالقبض على شخص أطلق النار عقب خطبة العيد.

وتفصيلاً، بناءً على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في الهواء بعد الفراغ من خطبة صلاة العيد.

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي بأن أمير منطقة الرياض وجّه الجهات المعنية بسرعة القبض على المخالف، وتطبيق المقتضى النظامي بحقه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يوجّه بالقبض على مطلق النار عقب خطبة العيد بأحد المصليات
سبق

وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالقبض على شخص أطلق النار عقب خطبة العيد.

وتفصيلاً، بناءً على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في الهواء بعد الفراغ من خطبة صلاة العيد.

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي بأن أمير منطقة الرياض وجّه الجهات المعنية بسرعة القبض على المخالف، وتطبيق المقتضى النظامي بحقه.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
03:00 PM
اخر تعديل
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
04:11 PM

أمير الرياض يوجّه بالقبض على مطلق النار عقب خطبة العيد بأحد المصليات

بهدف تطبيق المقتضى النظامي بحقه.. بعد تناقل المقطع في وسائل التواصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,133

وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالقبض على شخص أطلق النار عقب خطبة العيد.

وتفصيلاً، بناءً على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في الهواء بعد الفراغ من خطبة صلاة العيد.

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي بأن أمير منطقة الرياض وجّه الجهات المعنية بسرعة القبض على المخالف، وتطبيق المقتضى النظامي بحقه.

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