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"الدغيثر": 115 ألف ريال سنويًّا متوسط كلفة العناية بمريض الفشل الكلوي

خلال البرنامج التوعوي الذي أقامته "كلانا" بالتعاون مع جامعة "فيصل"

تعزيزًا لدورهما الاجتماعي، أقامت جامعة الملك فيصل بالتعاون مع جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" البرنامج التوعوي بأمراض الكلى لعام 2019م.

وفي التفاصيل، تضمن البرنامج العديد من المعارض التوعوية واللقاءات داخل المدينة الجامعية والعثيم مول بالأحساء، وبرامج ثقافية للطلاب على هامش الحفل التكريمي بين الجهتين.

جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، والمدير التنفيذي لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا"، والدكتور عبد الله بن حسن الدغيثر، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعة والجمعية.

ومن جهته، أوضح الدكتور "الدغيثر" أن الجمعية تقيم العديد من النشاطات التوعوية بأمراض الفشل الكلوي وأسبابه، وطرق التعايش معه، وزراعة الكلى.. وترعى في الوقت الراهن العديد من مرضى غسل الكلى، وهناك العديد منهم لا يزال على قائمة الانتظار. وأوضح أن متوسط تكلفة المريض الواحد 115 ألف ريال سنويًّا، مشيرًا إلى حرص ومتابعة ودعم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، على تقديم أرقى الخدمات والرعاية للمرضى المحتاجين. داعيًا رجال الأعمال والجهات وفاعلي الخير لدعم الجمعية على الحساب رقم SA8510000024648921000101 في البنك الأهلي، ورقم SA5380000344608010011000 في مصرف الراجحي، وبالنسبة للأفراد إرس الرسالة نصية تحمل رقم 1 إلى 5060 لدعم برامج الجمعية.

جامعة الملك فيصل جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي كلانا

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"الدغيثر": 115 ألف ريال سنويًّا متوسط كلفة العناية بمريض الفشل الكلوي
سبق

تعزيزًا لدورهما الاجتماعي، أقامت جامعة الملك فيصل بالتعاون مع جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" البرنامج التوعوي بأمراض الكلى لعام 2019م.

وفي التفاصيل، تضمن البرنامج العديد من المعارض التوعوية واللقاءات داخل المدينة الجامعية والعثيم مول بالأحساء، وبرامج ثقافية للطلاب على هامش الحفل التكريمي بين الجهتين.

جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، والمدير التنفيذي لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا"، والدكتور عبد الله بن حسن الدغيثر، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعة والجمعية.

ومن جهته، أوضح الدكتور "الدغيثر" أن الجمعية تقيم العديد من النشاطات التوعوية بأمراض الفشل الكلوي وأسبابه، وطرق التعايش معه، وزراعة الكلى.. وترعى في الوقت الراهن العديد من مرضى غسل الكلى، وهناك العديد منهم لا يزال على قائمة الانتظار. وأوضح أن متوسط تكلفة المريض الواحد 115 ألف ريال سنويًّا، مشيرًا إلى حرص ومتابعة ودعم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، على تقديم أرقى الخدمات والرعاية للمرضى المحتاجين. داعيًا رجال الأعمال والجهات وفاعلي الخير لدعم الجمعية على الحساب رقم SA8510000024648921000101 في البنك الأهلي، ورقم SA5380000344608010011000 في مصرف الراجحي، وبالنسبة للأفراد إرس الرسالة نصية تحمل رقم 1 إلى 5060 لدعم برامج الجمعية.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
12:26 AM

"الدغيثر": 115 ألف ريال سنويًّا متوسط كلفة العناية بمريض الفشل الكلوي

خلال البرنامج التوعوي الذي أقامته "كلانا" بالتعاون مع جامعة "فيصل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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تعزيزًا لدورهما الاجتماعي، أقامت جامعة الملك فيصل بالتعاون مع جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" البرنامج التوعوي بأمراض الكلى لعام 2019م.

وفي التفاصيل، تضمن البرنامج العديد من المعارض التوعوية واللقاءات داخل المدينة الجامعية والعثيم مول بالأحساء، وبرامج ثقافية للطلاب على هامش الحفل التكريمي بين الجهتين.

جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، والمدير التنفيذي لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا"، والدكتور عبد الله بن حسن الدغيثر، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعة والجمعية.

ومن جهته، أوضح الدكتور "الدغيثر" أن الجمعية تقيم العديد من النشاطات التوعوية بأمراض الفشل الكلوي وأسبابه، وطرق التعايش معه، وزراعة الكلى.. وترعى في الوقت الراهن العديد من مرضى غسل الكلى، وهناك العديد منهم لا يزال على قائمة الانتظار. وأوضح أن متوسط تكلفة المريض الواحد 115 ألف ريال سنويًّا، مشيرًا إلى حرص ومتابعة ودعم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، على تقديم أرقى الخدمات والرعاية للمرضى المحتاجين. داعيًا رجال الأعمال والجهات وفاعلي الخير لدعم الجمعية على الحساب رقم SA8510000024648921000101 في البنك الأهلي، ورقم SA5380000344608010011000 في مصرف الراجحي، وبالنسبة للأفراد إرس الرسالة نصية تحمل رقم 1 إلى 5060 لدعم برامج الجمعية.

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