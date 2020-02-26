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لماذا أقيمت صلاة الميت على جثمان "مبارك" مرتين؟

إمام مسجد المشير طالب بإعادة صلاة الجنازة

قالت وسائل إعلام مصرية إن صلاة الجنازة أقيمت مرتين على جثمان الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وأشارت إلى أن إمام مسجد المشير طنطاوي الشيخ حجاج الهنداوي، طالب بإعادة صلاة الجنازة على مبارك؛ بسبب حالة الزحام الشديد داخل المسجد، طبقاً لموقع "مصراوي".

ووفقاً للموقع، فقد أجريت صلاة الجنازة مرتين، الأولى بحضور عدد كبير من المواطنين وسط حالة من الهرج داخل المسجد، مضيفة أنه بعد خروج المواطنين طالب الشيخ "الهنداوي" بإعادة الصلاة مرة أخرى بحضور أسرته والمقربين فقط.

وحرص علاء وجمال مبارك على الوقوف بجانب جثمان والدهما، ومن ثم حمله، وسط هتافات مؤيدة لـ"مبارك" من جانب الحضور.

وجرى تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

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لماذا أقيمت صلاة الميت على جثمان "مبارك" مرتين؟
سبق

قالت وسائل إعلام مصرية إن صلاة الجنازة أقيمت مرتين على جثمان الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وأشارت إلى أن إمام مسجد المشير طنطاوي الشيخ حجاج الهنداوي، طالب بإعادة صلاة الجنازة على مبارك؛ بسبب حالة الزحام الشديد داخل المسجد، طبقاً لموقع "مصراوي".

ووفقاً للموقع، فقد أجريت صلاة الجنازة مرتين، الأولى بحضور عدد كبير من المواطنين وسط حالة من الهرج داخل المسجد، مضيفة أنه بعد خروج المواطنين طالب الشيخ "الهنداوي" بإعادة الصلاة مرة أخرى بحضور أسرته والمقربين فقط.

وحرص علاء وجمال مبارك على الوقوف بجانب جثمان والدهما، ومن ثم حمله، وسط هتافات مؤيدة لـ"مبارك" من جانب الحضور.

وجرى تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:31 PM

لماذا أقيمت صلاة الميت على جثمان "مبارك" مرتين؟

إمام مسجد المشير طالب بإعادة صلاة الجنازة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام مصرية إن صلاة الجنازة أقيمت مرتين على جثمان الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وأشارت إلى أن إمام مسجد المشير طنطاوي الشيخ حجاج الهنداوي، طالب بإعادة صلاة الجنازة على مبارك؛ بسبب حالة الزحام الشديد داخل المسجد، طبقاً لموقع "مصراوي".

ووفقاً للموقع، فقد أجريت صلاة الجنازة مرتين، الأولى بحضور عدد كبير من المواطنين وسط حالة من الهرج داخل المسجد، مضيفة أنه بعد خروج المواطنين طالب الشيخ "الهنداوي" بإعادة الصلاة مرة أخرى بحضور أسرته والمقربين فقط.

وحرص علاء وجمال مبارك على الوقوف بجانب جثمان والدهما، ومن ثم حمله، وسط هتافات مؤيدة لـ"مبارك" من جانب الحضور.

وجرى تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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