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"البارالمبية السعودية" تستأنف برنامجها الداخلي.. غداً الخميس

بعد التوقف خلال المدة الماضية بسبب تفشي فيروس "كورونا"

تستأنف اللجنة البارالمبية السعودية، غداً الخميس، برنامجها الزمني الرياضي الداخلي 2020 بعد التوقف خلال المدة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيعود النشاط ببطولتين تقامان على صالة اللجنة بالرياض، وهما نهائي بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، ونهائي بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة من الجلوس، وتستمران لمدة يومين.

ويشارك في بطولة كرة السلة أربعة أندية هي "الأحساء والرياض وجازان وجدة"، فيما سيشارك في بطولة الكرة الطائرة سبعة أندية هي "أبها والرياض والدمام وجازان وجدة ومكة ونجران".

وأكملت اللجنة البارالمبية تحضيراتها لاستضافة النهائيات وفق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

وقد أصدرت الضوابط المتعلقة بهذا الخصوص أثناء إقامة البطولات الرياضية تماشياً مع إجراءات وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية في هذا الجانب، وتم تعميمها على جميع المشاركين، وتتضمن الإجراءات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد المنافسات، حفاظاً على سلامة الجميع من جائحة فيروس كورونا المُستجد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"البارالمبية السعودية" تستأنف برنامجها الداخلي.. غداً الخميس
سبق

تستأنف اللجنة البارالمبية السعودية، غداً الخميس، برنامجها الزمني الرياضي الداخلي 2020 بعد التوقف خلال المدة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيعود النشاط ببطولتين تقامان على صالة اللجنة بالرياض، وهما نهائي بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، ونهائي بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة من الجلوس، وتستمران لمدة يومين.

ويشارك في بطولة كرة السلة أربعة أندية هي "الأحساء والرياض وجازان وجدة"، فيما سيشارك في بطولة الكرة الطائرة سبعة أندية هي "أبها والرياض والدمام وجازان وجدة ومكة ونجران".

وأكملت اللجنة البارالمبية تحضيراتها لاستضافة النهائيات وفق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

وقد أصدرت الضوابط المتعلقة بهذا الخصوص أثناء إقامة البطولات الرياضية تماشياً مع إجراءات وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية في هذا الجانب، وتم تعميمها على جميع المشاركين، وتتضمن الإجراءات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد المنافسات، حفاظاً على سلامة الجميع من جائحة فيروس كورونا المُستجد.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
04:37 PM

"البارالمبية السعودية" تستأنف برنامجها الداخلي.. غداً الخميس

بعد التوقف خلال المدة الماضية بسبب تفشي فيروس "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تستأنف اللجنة البارالمبية السعودية، غداً الخميس، برنامجها الزمني الرياضي الداخلي 2020 بعد التوقف خلال المدة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيعود النشاط ببطولتين تقامان على صالة اللجنة بالرياض، وهما نهائي بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، ونهائي بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة من الجلوس، وتستمران لمدة يومين.

ويشارك في بطولة كرة السلة أربعة أندية هي "الأحساء والرياض وجازان وجدة"، فيما سيشارك في بطولة الكرة الطائرة سبعة أندية هي "أبها والرياض والدمام وجازان وجدة ومكة ونجران".

وأكملت اللجنة البارالمبية تحضيراتها لاستضافة النهائيات وفق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

وقد أصدرت الضوابط المتعلقة بهذا الخصوص أثناء إقامة البطولات الرياضية تماشياً مع إجراءات وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية في هذا الجانب، وتم تعميمها على جميع المشاركين، وتتضمن الإجراءات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد المنافسات، حفاظاً على سلامة الجميع من جائحة فيروس كورونا المُستجد.

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