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الأكاديمية المالية تطلق اختبار الشهادة المهنية للالتزام لشركات التمويل

وتحقيقاً لدور البنك المركزي في تطوير العاملين في هذا القطاع

أعلنت الأكاديمية المالية عن إطلاق الشهادة المهنية "للالتزام لشركات قطاع التمويل" بالتعاون مع البنك المركزي السعودي ممثلاً بإدارة الرقابة على شركات التمويل.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور الأكاديمية المالية في تطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي السعودي وتحقيقاً لدور البنك المركزي في تطوير العاملين في قطاع التمويل.

وذكرت الأكاديمية أن الشهادة تعد متطلبًا إلزاميًا لمديري الالتزام في شركات التمويل أو عند التعيين لهذا المنصب وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن ويشترط على المتقدم للاختبار كفرد مستقل أن يكون سعودي الجنسية أو من مواطني مجلس التعاون الخليجي أو ممن يعاملون معاملة المواطنين بحسب نظام مكتب العمل.

ويأتي اختبار الشهادة المهنية للالتزام في التمويل لرفع كفاءة العاملين في قطاع التمويل وتنمية معارفهم ورفع مهاراتهم ويُعد أحد أدوات القياس المساهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى من القدرات لدى موظفي الالتزام في قطاع التمويل.
ويشتمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية ذات الارتباط بمفهوم الالتزام في قطاع شركات التمويل، حيث يمكن التسجيل والاطلاع على تفاصيل الاختبار زيارة موقع الأكاديمية عبر الرابط التالي: https://cutt.us/5S6Wu.

وتعقد الأكاديمية المالية الاختبارات المتعلقة بالتراخيص المهنية على النحو المطلوب والمحدّد من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، حيث تتولى الأكاديمية مهمة الإشراف والتطوير وتقديم الاختبارات المهنية في المجالات المالية المختلفة كالمصرفية والتمويل وسوق المال والتأمين، بالإضافة إلى المجالات المتخصصة كمجال وسطاء الأسهم ومعايني الحوادث لشركات التأمين.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الأكاديمية المالية تطلق اختبار الشهادة المهنية للالتزام لشركات التمويل
سبق

أعلنت الأكاديمية المالية عن إطلاق الشهادة المهنية "للالتزام لشركات قطاع التمويل" بالتعاون مع البنك المركزي السعودي ممثلاً بإدارة الرقابة على شركات التمويل.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور الأكاديمية المالية في تطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي السعودي وتحقيقاً لدور البنك المركزي في تطوير العاملين في قطاع التمويل.

وذكرت الأكاديمية أن الشهادة تعد متطلبًا إلزاميًا لمديري الالتزام في شركات التمويل أو عند التعيين لهذا المنصب وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن ويشترط على المتقدم للاختبار كفرد مستقل أن يكون سعودي الجنسية أو من مواطني مجلس التعاون الخليجي أو ممن يعاملون معاملة المواطنين بحسب نظام مكتب العمل.

ويأتي اختبار الشهادة المهنية للالتزام في التمويل لرفع كفاءة العاملين في قطاع التمويل وتنمية معارفهم ورفع مهاراتهم ويُعد أحد أدوات القياس المساهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى من القدرات لدى موظفي الالتزام في قطاع التمويل.
ويشتمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية ذات الارتباط بمفهوم الالتزام في قطاع شركات التمويل، حيث يمكن التسجيل والاطلاع على تفاصيل الاختبار زيارة موقع الأكاديمية عبر الرابط التالي: https://cutt.us/5S6Wu.

وتعقد الأكاديمية المالية الاختبارات المتعلقة بالتراخيص المهنية على النحو المطلوب والمحدّد من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، حيث تتولى الأكاديمية مهمة الإشراف والتطوير وتقديم الاختبارات المهنية في المجالات المالية المختلفة كالمصرفية والتمويل وسوق المال والتأمين، بالإضافة إلى المجالات المتخصصة كمجال وسطاء الأسهم ومعايني الحوادث لشركات التأمين.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
02:15 PM

الأكاديمية المالية تطلق اختبار الشهادة المهنية للالتزام لشركات التمويل

وتحقيقاً لدور البنك المركزي في تطوير العاملين في هذا القطاع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الأكاديمية المالية عن إطلاق الشهادة المهنية "للالتزام لشركات قطاع التمويل" بالتعاون مع البنك المركزي السعودي ممثلاً بإدارة الرقابة على شركات التمويل.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور الأكاديمية المالية في تطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي السعودي وتحقيقاً لدور البنك المركزي في تطوير العاملين في قطاع التمويل.

وذكرت الأكاديمية أن الشهادة تعد متطلبًا إلزاميًا لمديري الالتزام في شركات التمويل أو عند التعيين لهذا المنصب وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن ويشترط على المتقدم للاختبار كفرد مستقل أن يكون سعودي الجنسية أو من مواطني مجلس التعاون الخليجي أو ممن يعاملون معاملة المواطنين بحسب نظام مكتب العمل.

ويأتي اختبار الشهادة المهنية للالتزام في التمويل لرفع كفاءة العاملين في قطاع التمويل وتنمية معارفهم ورفع مهاراتهم ويُعد أحد أدوات القياس المساهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى من القدرات لدى موظفي الالتزام في قطاع التمويل.
ويشتمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية ذات الارتباط بمفهوم الالتزام في قطاع شركات التمويل، حيث يمكن التسجيل والاطلاع على تفاصيل الاختبار زيارة موقع الأكاديمية عبر الرابط التالي: https://cutt.us/5S6Wu.

وتعقد الأكاديمية المالية الاختبارات المتعلقة بالتراخيص المهنية على النحو المطلوب والمحدّد من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، حيث تتولى الأكاديمية مهمة الإشراف والتطوير وتقديم الاختبارات المهنية في المجالات المالية المختلفة كالمصرفية والتمويل وسوق المال والتأمين، بالإضافة إلى المجالات المتخصصة كمجال وسطاء الأسهم ومعايني الحوادث لشركات التأمين.

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