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فيديو مخيف.. ضيف مرعب يقترب من رجل نائم

قُرب المسبح بمنزل العائلة

تَخَيّل أن تكون نائمًا في منزلك، وفجأة يوقظك دب بني ضخم وهو يمسك بقدمك؛ هذا ما حدث عندما اقتحم هذا الحيوان حديقة منزل بولاية ماساتشوستس، وتَجَوّل قرب مسبح العائلة؛ بينما كان مالك المنزل نائمًا في الفناء.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ بدأ كل شيء عندما اقتحم الدب منطقة مسبح السيد ماثيو بيت، بمدينة جرينفيلد، وبدأ يتجول في المكان.

ويبدو أن الدب كان ظمآن ويرغب في شرب بعض الماء، وبعدما روى ظمأه، توجه نحو الرجل الذي كان نائمًا، ودفع الدب قدم "بيت" وأيقظه من نومه، قبل أن يركض مبتعدًا؛ بينما أمسك "بيت" جواله، لا ليطلب النجدة؛ ولكن ليلتقط صورة للدب.

ونقلت شبكة "CNN" الإخبارية عن "داون"، زوجة "بيت"، أنهم يشاهدون الدببة أحيانًا في منطقتهم التي تحيط بها غابة من الأشجار.

وأكدت "داون"، أنها سوف تغلق أبواب المسبح في المستقبل؛ حتى لا تتسلل الدببة إلى الداخل.

ولاية ماساتشوستس دب بني ضخم

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فيديو مخيف.. ضيف مرعب يقترب من رجل نائم
سبق

تَخَيّل أن تكون نائمًا في منزلك، وفجأة يوقظك دب بني ضخم وهو يمسك بقدمك؛ هذا ما حدث عندما اقتحم هذا الحيوان حديقة منزل بولاية ماساتشوستس، وتَجَوّل قرب مسبح العائلة؛ بينما كان مالك المنزل نائمًا في الفناء.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ بدأ كل شيء عندما اقتحم الدب منطقة مسبح السيد ماثيو بيت، بمدينة جرينفيلد، وبدأ يتجول في المكان.

ويبدو أن الدب كان ظمآن ويرغب في شرب بعض الماء، وبعدما روى ظمأه، توجه نحو الرجل الذي كان نائمًا، ودفع الدب قدم "بيت" وأيقظه من نومه، قبل أن يركض مبتعدًا؛ بينما أمسك "بيت" جواله، لا ليطلب النجدة؛ ولكن ليلتقط صورة للدب.

ونقلت شبكة "CNN" الإخبارية عن "داون"، زوجة "بيت"، أنهم يشاهدون الدببة أحيانًا في منطقتهم التي تحيط بها غابة من الأشجار.

وأكدت "داون"، أنها سوف تغلق أبواب المسبح في المستقبل؛ حتى لا تتسلل الدببة إلى الداخل.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
11:28 AM

فيديو مخيف.. ضيف مرعب يقترب من رجل نائم

قُرب المسبح بمنزل العائلة

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,053

تَخَيّل أن تكون نائمًا في منزلك، وفجأة يوقظك دب بني ضخم وهو يمسك بقدمك؛ هذا ما حدث عندما اقتحم هذا الحيوان حديقة منزل بولاية ماساتشوستس، وتَجَوّل قرب مسبح العائلة؛ بينما كان مالك المنزل نائمًا في الفناء.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ بدأ كل شيء عندما اقتحم الدب منطقة مسبح السيد ماثيو بيت، بمدينة جرينفيلد، وبدأ يتجول في المكان.

ويبدو أن الدب كان ظمآن ويرغب في شرب بعض الماء، وبعدما روى ظمأه، توجه نحو الرجل الذي كان نائمًا، ودفع الدب قدم "بيت" وأيقظه من نومه، قبل أن يركض مبتعدًا؛ بينما أمسك "بيت" جواله، لا ليطلب النجدة؛ ولكن ليلتقط صورة للدب.

ونقلت شبكة "CNN" الإخبارية عن "داون"، زوجة "بيت"، أنهم يشاهدون الدببة أحيانًا في منطقتهم التي تحيط بها غابة من الأشجار.

وأكدت "داون"، أنها سوف تغلق أبواب المسبح في المستقبل؛ حتى لا تتسلل الدببة إلى الداخل.

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