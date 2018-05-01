مجموعة جنوب إفريقية تجري محادثات لإقامة منشآت لصناعة الأسلحة بالمملكة

كشفت مجموعة "باراماونت" الجنوب إفريقية للصناعات الدفاعية أنها تجري محادثات مع السعودية لإقامة منشآت لصناعة الأسلحة داخل المملكة.

ونقلت "رويترز" عن إيفور إتشيكوفيتز رئيس مجلس إدارة المجموعة أنهم يتفاوضون مع حكومات مختلفة في الشرق الأوسط بينها السعودية؛ بغية نقل التكنولوجيا وإقامة (منشآت) إنتاج في تلك الدول.

ورفض إتشيكوفيتز الكشف عن المعدات التي تجري الشركة ذات الملكية الخاصة محادثات لتصنيعها في السعودية، لكنه أكد أن المملكة ستكون محط تركيز للمجموعة خلال العامين المقبلين.

وتصنع "باراماونت" مركبات عسكرية وطائرات وسفن ومنظومات أسلحة، وسبق أن أقامت "باراماونت" منشآت للإنتاج في دول منها الهند والأردن.

ومن الشركاء المحتملين لباراماونت "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" التي تأسست العام الماضي لقيادة تطوير الصناعة العسكرية في المملكة، ولإقامة مشروعات مشتركة مع شركاء دوليين.