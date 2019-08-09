وفد الرياضة يزور ملعب "الظاهرة" بجبال الحشر

زار وفد الهيئة العامة للرياضة ملعب جبال الحشر، بناء على توجيهات رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للوقوف على ملعب الظاهرة، والذي نشرت سبق تفاصيله أخيراً، ولقي أصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي شيده المواطن محمد حربان الحريصي في جبال الحشر.
وتفصيلاً، أقام الوفد اجتماعاً بحضور مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بجازان إبراهيم بن يحيى رياني، في مركز جبال الحشر بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر مفرح الحريصي ومالك الملعب محمد حربان.
وانتقل الوفد إلى الملعب حيث اطلع على الموقع وشاهد ذلك المنجز واستمع لمعوقات استكماله وتاريخ إنشاء هذا الملعب.
زار وفد الهيئة العامة للرياضة ملعب جبال الحشر، بناء على توجيهات رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للوقوف على ملعب الظاهرة، والذي نشرت سبق تفاصيله أخيراً، ولقي أصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي شيده المواطن محمد حربان الحريصي في جبال الحشر.
وتفصيلاً، أقام الوفد اجتماعاً بحضور مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بجازان إبراهيم بن يحيى رياني، في مركز جبال الحشر بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر مفرح الحريصي ومالك الملعب محمد حربان.
وانتقل الوفد إلى الملعب حيث اطلع على الموقع وشاهد ذلك المنجز واستمع لمعوقات استكماله وتاريخ إنشاء هذا الملعب.
زار وفد الهيئة العامة للرياضة ملعب جبال الحشر، بناء على توجيهات رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للوقوف على ملعب الظاهرة، والذي نشرت سبق تفاصيله أخيراً، ولقي أصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي شيده المواطن محمد حربان الحريصي في جبال الحشر.
وتفصيلاً، أقام الوفد اجتماعاً بحضور مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بجازان إبراهيم بن يحيى رياني، في مركز جبال الحشر بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر مفرح الحريصي ومالك الملعب محمد حربان.
وانتقل الوفد إلى الملعب حيث اطلع على الموقع وشاهد ذلك المنجز واستمع لمعوقات استكماله وتاريخ إنشاء هذا الملعب.