النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفد الرياضة يزور ملعب "الظاهرة" بجبال الحشر

شيده مواطن بجهود شخصية وبتكلفة بلغت مليوني ريال

زار وفد الهيئة العامة للرياضة ملعب جبال الحشر، بناء على توجيهات رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للوقوف على ملعب الظاهرة، والذي نشرت سبق تفاصيله أخيراً، ولقي أصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي شيده المواطن محمد حربان الحريصي في جبال الحشر.

وتفصيلاً، أقام الوفد اجتماعاً بحضور مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بجازان إبراهيم بن يحيى رياني، في مركز جبال الحشر بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر مفرح الحريصي ومالك الملعب محمد حربان.

وانتقل الوفد إلى الملعب حيث اطلع على الموقع وشاهد ذلك المنجز واستمع لمعوقات استكماله وتاريخ إنشاء هذا الملعب.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً مفصلاً عن الملعب عنوانه "هذا ما فعلته عزيمة الرجال في صلد الجبال.. ملعب ومدرجات لعشاق كرة القدم"، ذكرت فيه فكرة إنشاء الملعب ومراحل بنائه.

وبدأ المواطن محمد حربان الحريصي مشروعه عام ٢٠٠٣، ولا يزال العمل مستمراً حتى اليوم في الملعب بجهود شخصية منه، وقد جعله شغله الشاغل، وهو حلم راوده منذ تلك الفترة.

وظل المواطن الحريص يعمل على نحته لأكثر من 10 سنوات، حيث يتسع الملعب لـ 20 ألف متفرج، وكلفه العمل به ما يقارب مليوني ريال.

ويُقام على أرض الملعب بطولة أمير منطقة جازان، فيما لا يزال الملعب بحاجة إلى زراعته وإنارته بشكل كامل، واستكمال تجهيز أروقته حتى يصبح ملعباً نموذجياً.

رئيس "الرياضة" يوجّه بلجنة للوقوف على الملعب المنحوت بجبال الحشر هذا ما فعلته عزيمة الرجال في صلد الجبال.. ملعب ومدرجات لعشاق كرة القدم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفد الرياضة يزور ملعب "الظاهرة" بجبال الحشر
سبق

زار وفد الهيئة العامة للرياضة ملعب جبال الحشر، بناء على توجيهات رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للوقوف على ملعب الظاهرة، والذي نشرت سبق تفاصيله أخيراً، ولقي أصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي شيده المواطن محمد حربان الحريصي في جبال الحشر.

وتفصيلاً، أقام الوفد اجتماعاً بحضور مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بجازان إبراهيم بن يحيى رياني، في مركز جبال الحشر بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر مفرح الحريصي ومالك الملعب محمد حربان.

وانتقل الوفد إلى الملعب حيث اطلع على الموقع وشاهد ذلك المنجز واستمع لمعوقات استكماله وتاريخ إنشاء هذا الملعب.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً مفصلاً عن الملعب عنوانه "هذا ما فعلته عزيمة الرجال في صلد الجبال.. ملعب ومدرجات لعشاق كرة القدم"، ذكرت فيه فكرة إنشاء الملعب ومراحل بنائه.

وبدأ المواطن محمد حربان الحريصي مشروعه عام ٢٠٠٣، ولا يزال العمل مستمراً حتى اليوم في الملعب بجهود شخصية منه، وقد جعله شغله الشاغل، وهو حلم راوده منذ تلك الفترة.

وظل المواطن الحريص يعمل على نحته لأكثر من 10 سنوات، حيث يتسع الملعب لـ 20 ألف متفرج، وكلفه العمل به ما يقارب مليوني ريال.

ويُقام على أرض الملعب بطولة أمير منطقة جازان، فيما لا يزال الملعب بحاجة إلى زراعته وإنارته بشكل كامل، واستكمال تجهيز أروقته حتى يصبح ملعباً نموذجياً.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
09:17 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
10:58 PM

وفد الرياضة يزور ملعب "الظاهرة" بجبال الحشر

شيده مواطن بجهود شخصية وبتكلفة بلغت مليوني ريال

A A A
محمد المواسي - جازان
4
7,878

زار وفد الهيئة العامة للرياضة ملعب جبال الحشر، بناء على توجيهات رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للوقوف على ملعب الظاهرة، والذي نشرت سبق تفاصيله أخيراً، ولقي أصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي شيده المواطن محمد حربان الحريصي في جبال الحشر.

وتفصيلاً، أقام الوفد اجتماعاً بحضور مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بجازان إبراهيم بن يحيى رياني، في مركز جبال الحشر بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر مفرح الحريصي ومالك الملعب محمد حربان.

وانتقل الوفد إلى الملعب حيث اطلع على الموقع وشاهد ذلك المنجز واستمع لمعوقات استكماله وتاريخ إنشاء هذا الملعب.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً مفصلاً عن الملعب عنوانه "هذا ما فعلته عزيمة الرجال في صلد الجبال.. ملعب ومدرجات لعشاق كرة القدم"، ذكرت فيه فكرة إنشاء الملعب ومراحل بنائه.

وبدأ المواطن محمد حربان الحريصي مشروعه عام ٢٠٠٣، ولا يزال العمل مستمراً حتى اليوم في الملعب بجهود شخصية منه، وقد جعله شغله الشاغل، وهو حلم راوده منذ تلك الفترة.

وظل المواطن الحريص يعمل على نحته لأكثر من 10 سنوات، حيث يتسع الملعب لـ 20 ألف متفرج، وكلفه العمل به ما يقارب مليوني ريال.

ويُقام على أرض الملعب بطولة أمير منطقة جازان، فيما لا يزال الملعب بحاجة إلى زراعته وإنارته بشكل كامل، واستكمال تجهيز أروقته حتى يصبح ملعباً نموذجياً.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,632
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,635
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,725

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة