الأهلي المصري: سنفاوض السومة في هذه الحالة

كشف نادي الأهلي المصري حقيقة دخوله في مفاوضات مع المهاجم السوري عمر السومة، نجم فريق الأهلي السعودي.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد: "لا يوجد مفاوضات حالياً مع عمر السومة أو ناديه".

وأضاف: السومة لاعب جيد وصاحب قدرات رائعة، وإذا استقر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على التفاوض معه، وإذا منحتنا لجنة التخطيط الضوء الأخضر، سأبدأ على الفور لكن حتى الآن ليس هناك أي شيء.

يأتي تصريح توفيق رداً على بعض تقارير صحفية اليوم الأحد مفادها أن السومة دخل حسابات الأهلي المصري للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.

ويسعى الأهلي، الفائز بلقب الدوري المصري في المواسم الـ 4 الأخيرة، لتدعيم خط هجومه في ظل تراجع مستوى محترفه المغربي وليد أزارو والمهاجم الدولي المصري مروان محسن.