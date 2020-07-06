شركة البحر الأحمر توضح: المشروع "الأكثر طموحاً" سيضم 16 فندقاً منها 14 منتجعاً بحرياً

قالت: إضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية ومرافق ترفيه ومطار دولي

أوضحت شركة البحر الأحمر، صباح اليوم، أن المرحلة الأولى من #مشروع_البحر_الأحمر ستضم إجمالي (16) فندقاً، منها 14 منتجعاً بحرياً، ومنتجعان في المناطق الجبلية والصحراوية.

وجاء ذلك وفق تغريدة على حساب المشروع الرسمي على تويتر عقب ساعات من تغريدة ذكر فيها المشروع "ستضم المرحلة الأولى من #مشروع_البحر_الأحمر 16 فندقاً ستوفر 3000 غرفة فندقية في خمس جزر، إضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، ومرافق ترفيه، ومطار دولي مخصص للوجهة، وبنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية".

ومشروع البحر الأحمر، هو وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم وسيستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيتجاوز التوقعات من خلال صناعة تجارب سياحية فاخرة تخلد في الذاكرة.

كما سيشجع المشروع زوّاره على استكشاف عجائب البحر الأحمر والتعرُّف عن قرب على التراث الثقافي والحضاري الغني لهذه المنطقة المتميزة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

ويُعد مشروع البحر الأحمر، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم، حيث يضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكرا، إضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.