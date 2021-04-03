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وكالة الأنباء الأردنية تنفي صحة نبأ اعتقال ولي العهد السابق حمزة بن الحسين

مصدر أكد أنه ليس قيد الإقامة المنزلية أو موقوفًا

نفت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا"، اليوم (السبت) صحة نبأ اعتقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، كما تداولت بعض وسائل الإعلام، ضمن مجموعة المسؤولين البارزين الذين أعلن عن اعتقالهم خلال الساعات القليلة الماضية.

ونقلت "بترا" عن مصدر وصفته بـ"المطّلع" تأكيده أن "الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفًا كما تتداول بعض وسائل الإعلام".

الأردن

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وكالة الأنباء الأردنية تنفي صحة نبأ اعتقال ولي العهد السابق حمزة بن الحسين
سبق

نفت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا"، اليوم (السبت) صحة نبأ اعتقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، كما تداولت بعض وسائل الإعلام، ضمن مجموعة المسؤولين البارزين الذين أعلن عن اعتقالهم خلال الساعات القليلة الماضية.

ونقلت "بترا" عن مصدر وصفته بـ"المطّلع" تأكيده أن "الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفًا كما تتداول بعض وسائل الإعلام".

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
10:21 PM

وكالة الأنباء الأردنية تنفي صحة نبأ اعتقال ولي العهد السابق حمزة بن الحسين

مصدر أكد أنه ليس قيد الإقامة المنزلية أو موقوفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,318

نفت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا"، اليوم (السبت) صحة نبأ اعتقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، كما تداولت بعض وسائل الإعلام، ضمن مجموعة المسؤولين البارزين الذين أعلن عن اعتقالهم خلال الساعات القليلة الماضية.

ونقلت "بترا" عن مصدر وصفته بـ"المطّلع" تأكيده أن "الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفًا كما تتداول بعض وسائل الإعلام".

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