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اجتماع تنسيقي بين اتحاد الرياضات اللاسلكية وأمانة الشرقية

اعتمد العديدَ من البطولات التي ستقام في المنطقة

اجتمع أمين المنطقة الشرقية، فهد الجبير، برئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية سعود الفغم، بحضور وكيل الأمين المساعد للبلديات والخدمات والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، ووكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات حمدان العرادي، ونائب رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية نايف دبيان والمستشار الإعلامي للاتحاد، يوسف الجراح.

‏وتم خلال الاجتماع، بحثُ سبل التعاون بين أمانة المنطقة الشرقية والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية، وتطويرها، والسبل الكفيلة لإبراز هذه الرياضة وانتشارها بين شباب المنطقة.

كما تمت مناقشة العديد من الأمور؛ ومن ضمنها استراتيجية الاتحاد التي اعتمدها سابقًا لنشر الرياضات اللاسلكية والتعريف بها، إضافة إلى اعتماد العديد من البطولات التي ستقام في المنطقة الشرقية والتنسيق مع الأمانة في هذا الجانب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اجتماع تنسيقي بين اتحاد الرياضات اللاسلكية وأمانة الشرقية
سبق

اجتمع أمين المنطقة الشرقية، فهد الجبير، برئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية سعود الفغم، بحضور وكيل الأمين المساعد للبلديات والخدمات والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، ووكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات حمدان العرادي، ونائب رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية نايف دبيان والمستشار الإعلامي للاتحاد، يوسف الجراح.

‏وتم خلال الاجتماع، بحثُ سبل التعاون بين أمانة المنطقة الشرقية والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية، وتطويرها، والسبل الكفيلة لإبراز هذه الرياضة وانتشارها بين شباب المنطقة.

كما تمت مناقشة العديد من الأمور؛ ومن ضمنها استراتيجية الاتحاد التي اعتمدها سابقًا لنشر الرياضات اللاسلكية والتعريف بها، إضافة إلى اعتماد العديد من البطولات التي ستقام في المنطقة الشرقية والتنسيق مع الأمانة في هذا الجانب.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
08:06 PM

اجتماع تنسيقي بين اتحاد الرياضات اللاسلكية وأمانة الشرقية

اعتمد العديدَ من البطولات التي ستقام في المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتمع أمين المنطقة الشرقية، فهد الجبير، برئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية سعود الفغم، بحضور وكيل الأمين المساعد للبلديات والخدمات والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، ووكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات حمدان العرادي، ونائب رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية نايف دبيان والمستشار الإعلامي للاتحاد، يوسف الجراح.

‏وتم خلال الاجتماع، بحثُ سبل التعاون بين أمانة المنطقة الشرقية والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية، وتطويرها، والسبل الكفيلة لإبراز هذه الرياضة وانتشارها بين شباب المنطقة.

كما تمت مناقشة العديد من الأمور؛ ومن ضمنها استراتيجية الاتحاد التي اعتمدها سابقًا لنشر الرياضات اللاسلكية والتعريف بها، إضافة إلى اعتماد العديد من البطولات التي ستقام في المنطقة الشرقية والتنسيق مع الأمانة في هذا الجانب.

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