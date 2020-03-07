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برلين .. مجهول يسرق شاحنة بها 60 ألف قناع طبي

كانت مخصصة لمصابي "كورونا" ومرضى السرطان

فقدت العديد من عيادات برلين أقنعة طبية ومطهرات بعدما اختطف رجال مجهولون شاحنة مليئة بهذه المنتجات.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام، أن الحادث وقع في برلين، فيما نقلت"سبوتنيك" عن موقع T-online، إلى أنه كان هناك أكثر من 60 ألف قناع طبي.

وتعقّد السرقة بشكل كبير عمل أقسام العيادات؛ حيث كانت الأقنعة مخصصة بما في ذلك للمرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وكان من المفترض إيصال بعض المواد التي كانت في الشاحنة إلى إحدى المؤسسات الطبية المتخصصة بعلاج الأورام الخبيثة.

فيروس كورونا الجديد

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برلين .. مجهول يسرق شاحنة بها 60 ألف قناع طبي
سبق

فقدت العديد من عيادات برلين أقنعة طبية ومطهرات بعدما اختطف رجال مجهولون شاحنة مليئة بهذه المنتجات.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام، أن الحادث وقع في برلين، فيما نقلت"سبوتنيك" عن موقع T-online، إلى أنه كان هناك أكثر من 60 ألف قناع طبي.

وتعقّد السرقة بشكل كبير عمل أقسام العيادات؛ حيث كانت الأقنعة مخصصة بما في ذلك للمرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وكان من المفترض إيصال بعض المواد التي كانت في الشاحنة إلى إحدى المؤسسات الطبية المتخصصة بعلاج الأورام الخبيثة.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
12:04 PM

برلين .. مجهول يسرق شاحنة بها 60 ألف قناع طبي

كانت مخصصة لمصابي "كورونا" ومرضى السرطان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فقدت العديد من عيادات برلين أقنعة طبية ومطهرات بعدما اختطف رجال مجهولون شاحنة مليئة بهذه المنتجات.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام، أن الحادث وقع في برلين، فيما نقلت"سبوتنيك" عن موقع T-online، إلى أنه كان هناك أكثر من 60 ألف قناع طبي.

وتعقّد السرقة بشكل كبير عمل أقسام العيادات؛ حيث كانت الأقنعة مخصصة بما في ذلك للمرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وكان من المفترض إيصال بعض المواد التي كانت في الشاحنة إلى إحدى المؤسسات الطبية المتخصصة بعلاج الأورام الخبيثة.

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