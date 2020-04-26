النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

إشارة حقيقية تكشف مصير زعيم كوريا الشمالية

بعد نفي رئيس جمعية الصداقة الكورية أنباء وفاته

في أول إشارة لنشاطه الاعتيادي بعد ورود أنباء عن مرضه ووفاته، أفاد الراديو الرسمي الكوري الشمالي، صباح الأحد، بقيام الزعيم كيم جونغ أون بشكر عمال وموظفين كوريين.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "رينهاب" أن الخبر الصباحي لم يذكر الصيغة التي أرسل فيها الزعيم الكوري رسالة الشكر.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضحت الإذاعة أن "كيم جونغ أون نقل الامتنان للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون"، وكان بنفسه قد شارك رسميًّا في حفل بناء المدينة الجديدة في نهاية العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة المركزية للنقل أن زعيم كوريا الشمالية تلقى، الخميس، برقية تهنئة من رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوغانوف بمناسبة ذكرى زيارة كيم جونغ أون لروسيا.

من جانبه، نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية، أليخاندرو كاو دي بينوس، التقارير الإخبارية المتداولة بشأن وفاة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وقال دي بينوس، على حسابه في "تويتر": إن "هذه الشائعات بشأن وفاة كيم جونغ أون كاذبة وخبيثة".

وفي وقت سابق، ظهر نبأ على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبينو" بشأن وفاة رئيس كوريا الشمالية، وقال صاحبه إنه حصل على هذه المعلومة من مصدر "موثوق".

كما نقلت وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي عن مسؤول -لم تذكر اسمه- أن الولايات المتحدة تتحقق مما إذا كان الزعيم الكوري في حالة خطرة بعد عملية جراحية أجريت له.

كوريا الشمالية كيم جونغ أون

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إشارة حقيقية تكشف مصير زعيم كوريا الشمالية
سبق

في أول إشارة لنشاطه الاعتيادي بعد ورود أنباء عن مرضه ووفاته، أفاد الراديو الرسمي الكوري الشمالي، صباح الأحد، بقيام الزعيم كيم جونغ أون بشكر عمال وموظفين كوريين.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "رينهاب" أن الخبر الصباحي لم يذكر الصيغة التي أرسل فيها الزعيم الكوري رسالة الشكر.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضحت الإذاعة أن "كيم جونغ أون نقل الامتنان للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون"، وكان بنفسه قد شارك رسميًّا في حفل بناء المدينة الجديدة في نهاية العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة المركزية للنقل أن زعيم كوريا الشمالية تلقى، الخميس، برقية تهنئة من رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوغانوف بمناسبة ذكرى زيارة كيم جونغ أون لروسيا.

من جانبه، نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية، أليخاندرو كاو دي بينوس، التقارير الإخبارية المتداولة بشأن وفاة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وقال دي بينوس، على حسابه في "تويتر": إن "هذه الشائعات بشأن وفاة كيم جونغ أون كاذبة وخبيثة".

وفي وقت سابق، ظهر نبأ على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبينو" بشأن وفاة رئيس كوريا الشمالية، وقال صاحبه إنه حصل على هذه المعلومة من مصدر "موثوق".

كما نقلت وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي عن مسؤول -لم تذكر اسمه- أن الولايات المتحدة تتحقق مما إذا كان الزعيم الكوري في حالة خطرة بعد عملية جراحية أجريت له.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
10:32 AM

إشارة حقيقية تكشف مصير زعيم كوريا الشمالية

بعد نفي رئيس جمعية الصداقة الكورية أنباء وفاته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
8,086

في أول إشارة لنشاطه الاعتيادي بعد ورود أنباء عن مرضه ووفاته، أفاد الراديو الرسمي الكوري الشمالي، صباح الأحد، بقيام الزعيم كيم جونغ أون بشكر عمال وموظفين كوريين.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "رينهاب" أن الخبر الصباحي لم يذكر الصيغة التي أرسل فيها الزعيم الكوري رسالة الشكر.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضحت الإذاعة أن "كيم جونغ أون نقل الامتنان للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون"، وكان بنفسه قد شارك رسميًّا في حفل بناء المدينة الجديدة في نهاية العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة المركزية للنقل أن زعيم كوريا الشمالية تلقى، الخميس، برقية تهنئة من رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوغانوف بمناسبة ذكرى زيارة كيم جونغ أون لروسيا.

من جانبه، نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية، أليخاندرو كاو دي بينوس، التقارير الإخبارية المتداولة بشأن وفاة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وقال دي بينوس، على حسابه في "تويتر": إن "هذه الشائعات بشأن وفاة كيم جونغ أون كاذبة وخبيثة".

وفي وقت سابق، ظهر نبأ على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبينو" بشأن وفاة رئيس كوريا الشمالية، وقال صاحبه إنه حصل على هذه المعلومة من مصدر "موثوق".

كما نقلت وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي عن مسؤول -لم تذكر اسمه- أن الولايات المتحدة تتحقق مما إذا كان الزعيم الكوري في حالة خطرة بعد عملية جراحية أجريت له.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,112
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,600
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,641

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة