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عميد الدراسات العليا بجامعة أم القرى: لم نمنع موظفينا من إكمال دراساتهم العليا

نفى عميد الدراسات العليا بجامعة أم القرى الدكتور سعيد الحارثي، منع موظفي الجامعة من استكمال دراساتهم العليا بالجامعة.

وبحسب موقع جامعة أم القرى، فإن عميد الدراسات العليا بالجامعة؛ أكد أنه لا صحة لمنع موظفي الجامعة من إكمال دراساتهم العليا.

وفي رده على سؤال عن السبب وراء منع عمادة الدراسات العليا لموظفي الجامعة من إكمال دراساتهم العليا؛ أجاب قائلاً: "ليس للعمادة الحق في أن تمنع أي موظف الجامعة من إكمال دراسته، ونعامل الموظفين في جامعة أم القرى كأي موظف يعمل في الدولة، وهناك شروط واشتراطات للقبول".

ولفت إلى أن الجامعة تستقبل سنوياً أكثر من 10 آلاف متقدم محققاً لشروط القبول، ما يعني أن الشروط منطقية.

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عميد الدراسات العليا بجامعة أم القرى: لم نمنع موظفينا من إكمال دراساتهم العليا
سبق

نفى عميد الدراسات العليا بجامعة أم القرى الدكتور سعيد الحارثي، منع موظفي الجامعة من استكمال دراساتهم العليا بالجامعة.

وبحسب موقع جامعة أم القرى، فإن عميد الدراسات العليا بالجامعة؛ أكد أنه لا صحة لمنع موظفي الجامعة من إكمال دراساتهم العليا.

وفي رده على سؤال عن السبب وراء منع عمادة الدراسات العليا لموظفي الجامعة من إكمال دراساتهم العليا؛ أجاب قائلاً: "ليس للعمادة الحق في أن تمنع أي موظف الجامعة من إكمال دراسته، ونعامل الموظفين في جامعة أم القرى كأي موظف يعمل في الدولة، وهناك شروط واشتراطات للقبول".

ولفت إلى أن الجامعة تستقبل سنوياً أكثر من 10 آلاف متقدم محققاً لشروط القبول، ما يعني أن الشروط منطقية.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
01:59 AM
اخر تعديل
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
03:36 AM

عميد الدراسات العليا بجامعة أم القرى: لم نمنع موظفينا من إكمال دراساتهم العليا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
1,865

نفى عميد الدراسات العليا بجامعة أم القرى الدكتور سعيد الحارثي، منع موظفي الجامعة من استكمال دراساتهم العليا بالجامعة.

وبحسب موقع جامعة أم القرى، فإن عميد الدراسات العليا بالجامعة؛ أكد أنه لا صحة لمنع موظفي الجامعة من إكمال دراساتهم العليا.

وفي رده على سؤال عن السبب وراء منع عمادة الدراسات العليا لموظفي الجامعة من إكمال دراساتهم العليا؛ أجاب قائلاً: "ليس للعمادة الحق في أن تمنع أي موظف الجامعة من إكمال دراسته، ونعامل الموظفين في جامعة أم القرى كأي موظف يعمل في الدولة، وهناك شروط واشتراطات للقبول".

ولفت إلى أن الجامعة تستقبل سنوياً أكثر من 10 آلاف متقدم محققاً لشروط القبول، ما يعني أن الشروط منطقية.

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