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لأول مرة.. اكتشاف إصابة 10 على متن سفينة سياحية بفيروس كورونا

عن طريق راكب من هونغ كونغ أبحر على نفس السفينة الشهر الماضي

أظهرت الفحوصات على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما الياباني، إصابة حوالى 10 أشخاص بفيروس كورونا.

وذكر تلفزيون أساهي، الأربعاء، نقلًا عن وزارة الصحة اليابانية، أنه بدأت أمس الثلاثاء عملية الفحص الصحي لحوالي 3700 شخص من ركاب وطاقم السفينة "دايموند برنسيس"، بعدما تبيّن إصابة راكب من هونغ كونغ أبحَرَ على نفس السفينة الشهر الماضي بالفيروس، الذي انطلق من مدينة ووهان في الصين.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء: إن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 490 حالة حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن اليوم السابق.

وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس.

وفي مدينة ووهان عاصمة الإقليم، بلغ عدد حالات الوفاة 49 حالة.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة، الثلاثاء؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة.

سفينة سياحية ميناء يوكوهاما الياباني فيروس كورونا الجديد

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لأول مرة.. اكتشاف إصابة 10 على متن سفينة سياحية بفيروس كورونا
سبق

أظهرت الفحوصات على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما الياباني، إصابة حوالى 10 أشخاص بفيروس كورونا.

وذكر تلفزيون أساهي، الأربعاء، نقلًا عن وزارة الصحة اليابانية، أنه بدأت أمس الثلاثاء عملية الفحص الصحي لحوالي 3700 شخص من ركاب وطاقم السفينة "دايموند برنسيس"، بعدما تبيّن إصابة راكب من هونغ كونغ أبحَرَ على نفس السفينة الشهر الماضي بالفيروس، الذي انطلق من مدينة ووهان في الصين.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء: إن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 490 حالة حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن اليوم السابق.

وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس.

وفي مدينة ووهان عاصمة الإقليم، بلغ عدد حالات الوفاة 49 حالة.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة، الثلاثاء؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
09:24 AM

لأول مرة.. اكتشاف إصابة 10 على متن سفينة سياحية بفيروس كورونا

عن طريق راكب من هونغ كونغ أبحر على نفس السفينة الشهر الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,017

أظهرت الفحوصات على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما الياباني، إصابة حوالى 10 أشخاص بفيروس كورونا.

وذكر تلفزيون أساهي، الأربعاء، نقلًا عن وزارة الصحة اليابانية، أنه بدأت أمس الثلاثاء عملية الفحص الصحي لحوالي 3700 شخص من ركاب وطاقم السفينة "دايموند برنسيس"، بعدما تبيّن إصابة راكب من هونغ كونغ أبحَرَ على نفس السفينة الشهر الماضي بالفيروس، الذي انطلق من مدينة ووهان في الصين.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء: إن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 490 حالة حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن اليوم السابق.

وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس.

وفي مدينة ووهان عاصمة الإقليم، بلغ عدد حالات الوفاة 49 حالة.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة، الثلاثاء؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة.

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